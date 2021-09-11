Жуткие события 20-летней давности заставили по-новому взглянуть на мир

Теракты в США, которые произошли ровно 20 лет назад, повергли в шок весь мир. Дата «Одиннадцатое сентября» навсегда вошла в историю, как нечто ужасное. Люди чувствовали себя беспомощными перед международным терроризмом.

На следующий день главы на местах помимо того, что выражали соболезнования народу Америки, взялись наводить порядок у себя в регионах. В Петрозаводске были приняты повышенные меры безопасности. Все службы города, отвечающие за порядок и спокойствие граждан, работали в усиленном режиме.

В Петрозаводске тогда уже были построены высотки. Например, на Кукковке или Древлянке. Они могли бы представлять интерес для террористов. И не только они. Поэтому в городе усилили меры безопасности.

«Вчера вечером была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям», - заверил мэр Петрозаводска Андрей Демин. В первую очередь комиссия определила план мероприятий. Уже 12 сентября участковые вышли на вверенные территории, чтобы совершить тщательный осмотр. Ходили по подъездам, залезали в каждую бесхозную коробку, если таковая находилась у мусоропровода, звонили в двери жильцам. Звонков в отделение милиции по поводу обнаружения странных «ничьих» вещей поступало достаточно много в те годы. Памятны были нам и теракты, произошедшие в Москве и других российских городах. Поэтому еще в 1999 году в Петрозаводске успели отработать эту схему. Подозрения вызывали и машины, оставленные без присмотра. В таких случаях облегчала работу участковых «зона безопасности».

«Если что – у нас прямая связь с горотделом, мы сразу на прямую связь, они приходят и проверяют», - заверил Юрий Васильев, сторож зоны безопасности на Древлянке. А вот заброшенные здания, долгострои – идеальное место для террористов, считал участковый. Ночами тут собирались подростки, которые использовали эти помещения в своих интересах. Были и предприятия, где нужно было провести инструктаж и напомнить вновь о мерах безопасности. Так что работу предстояло участковым проделать большую.

«И еще усиление контроля за объектами жизнеобеспечения, за теми объектами, которые несут некую опасность. Хладокомбинат, Водозабор. То есть там, где есть вещества, которые опасны для жизни», - рассказал о предстоящей работе Андрей Дедиков, и.о. начальника милиции общественной безопасности.

А у нас в тот день пострадала от огня не высотка, а старинное здание в центре города по знаменитому адресу: Гоголя, 6. В пятом часу утра загорелся Центр народного творчества, тогда именно эта организация располагалась в Доме крестьянина, который был памятником истории и архитектуры. Пожар был настолько силен, что его сумели потушить только к девяти утра.

Здание бывшей филармонии (еще и так по старой памяти называли его петрозаводчане) подвергалось испытанию огнем не в первый раз. «Лет 15 тому назад я сам лично тушил это строение, и мы тогда его отстояли», - вспоминал Олег Пандас, начальник пресс-службы УГПС по РК. Этот ночной пожар вполне мог уничтожить здание напрочь. Но к счастью, сработала пожарная сигнализация, и пожарные спустя несколько минут уже прибыли по тревоге, чтобы укротить пламя: «Был поднят весь личный состав по тревоге. Здесь уже более трех часов работает вся пожарная техника города Петрозаводска».

Несмотря на усилия пожарных расчетов, огонь нанес ощутимый ущерб памятнику архитектуры. Ущерб измеряли не только в деньгах, кстати.

«Я точно знаю, что в культуре в деньгах ущерб никогда и не измеряется. Это в первую очередь моральный ущерб – для людей, которые этот дом считали своим. И самое главное – памятники истории и культуры не поддаются оценке в деньгах. Это можно назвать национальной трагедией», - сказала Татьяна Калашник, которая тогда была министром культуры Карелии. Коллективы, которые работали в Центре народного творчества, были вынуждены искать себе пристанище. Найти его было не очень легко, ведь у министерства культуры не так много помещений. Возмущение министра понять можно: «Я только высказываю чувство удивления (мягко выразилась интеллигентная Татьяна Николаевна) теми людьми, которые поднимают руку на то, чтобы это сделать. Я знаю, что поджог (или не поджог, а, может, внутреннее возгорание) произошло у субарендатора в этом помещении, со стороны бара».

Причины пожара только предстояло выяснить. «Будут брать показания свидетелей, очевидцев, будем выяснять всё до последних минут, кто когда покинул помещение, кто что выключил. Сегодня ряд версий есть, но уже понятно, что огонь пошел со стороны бара». Конечно, министерству культуры своими силами было не восстановить здание. В 8 утра на месте пожара побывал также и глава правительства Сергей Катанандов.

«Он сказал, что конечно же мы будем его восстанавливать, - заверила Татьяна Калашник. – Но зная, сколько проблем в республике, сколько проблем в отрасли культуры, я думаю, что это будет не скоро». От себя добавим: восстановить памятник архитектуры не удалось. Его снова подожгли. И он догорел, после чего руины были снесены.

В этот день и хорошие события тоже происходили. На петрозаводском хлебозаводе «Сампо» был зажжен символический факел. Так руководство завода решило ознаменовать перевод котельной завода на природный газ. В отличие от угля и мазута газ на предприятие будет поступать без перебоев, обещал председатель правительства Карелии, который присутствовал на открытии: «Газ в стране есть, и его хватит на долгие годы». Подготовка завода к переходу на газ велась несколько лет. Однако все затраченные усилия были полностью оправданы, поскольку были решены сразу несколько важных для предприятия и города проблем.

«Первая проблема, которая касалась всех живущих в городе Петрозаводске – это экологическая проблема, - сообщил Владимир Собинский, который долго был директором завода, и незадолго до этих событий возглавил Кондопожский комбинат хлебопродуктов. – Все знают, что ежегодно хлебозавод более трехсот тонн выпускал твердых летучих частиц через эту трубу. То есть более одного килограмма на каждого жителя города Петрозаводска».

С приходом газа нам не только стало легче дышать, но решился также и вопрос о реконструкции завода, важнейшего в социальном плане предприятия. Старое оборудование частно отработало более тридцати лет. Решили в цеха установить новую, современную технику. Все вместе позволит снизить стоимость хлебобулочных изделий, повысив при этом их качество – обещали специалисты. С началом новой жизни своего соседа поздравил «Петрозаводскмаш», который и сам не так давно перешел на природный газ. И успел ощутить все преимущества работы на газе, который давал существенную экономию. Специалисты не сомневались, что будущее всей Карелии – за газом. Тогда у нас была разработана специальная программа по переводу всех объектов на это дешевое и надежное топливо.

Таким было 11 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.