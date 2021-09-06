Директор предприятия Карелии перед увольнением провернул махинацию

В республике ровно 20 лет назад разгорелся конфликт вокруг смены руководства на Кондопожском комбинате хлебопродуктов. Уже неделю предприятием руководил Владимир Собинский (который долгое время был директором хлебозавода «Сампо» в Петрозаводске). Свое видение проблемы он высказал на пресс-конференции.

История началась в 2000 году, когда совет директоров комбината обнаружил огромные дебиторские и кредиторские задолженности. Например, оказалось, что некая фирма «Нэл» задолжала «Хлебопродукту» более двух миллионов рублей. Причем, учредителем фирмы «Нэл» был сам бывший директор комбината хлебопродуктов Сергей Новоселов. Тогда впервые под ним зашаталось кресло директора комбината.

«Реакция директора была такова – он в августе организовал скупку акций на комбинате хлебопродуктов. Она прошла, на мой взгляд, с нарушениями законодательства, так как на комбинате висело объявление, что скупку производит комбинат»,

- заявил Собинский.

Все продаваемые на территории комбината акции в итоге оказались в собственности двух питерских компаний «Гера» и «Онего», которые в итоге стали владельцами 25% всех акций комбината. У рабочих, пенсионеров, ветеранов акции скупались по заниженной цене – по рублю за штуку. Тогда как за пределами комбината люди могли продать свои акции по реальной цене – 2 рубля 50 копеек.

«Сейчас ведется уголовное дело по скупке акций», - заявил Собинский, который считал, что прежнее руководство намеренно вело предприятие к банкротству. Организованная новым директором аудиторская проверка подтвердила его подозрения: «Вскрылось очень много нелицеприятных фактов, которые говорят о том, что финансовое положение предприятия ухудшалось намеренно».

Рентабельность предприятия за первое полугодие 2001 года снизилась в десять раз, и Сергей Новоселов об этом знал. Предприятие ходило в должниках. Оно должно было разным фирмам около 20 миллионов рублей. Но и ему самому в общей сложности были должны около миллиона долларов. И эту сумму, похоже, можно было считать потерянной, поскольку фирмы-должники бесследно исчезли. Во всем этом еще предстояло разобраться следственным органам.

После встречи на комбинате журналисты проехались по Кондопоге. Во время съемок ее достопримечательностей съемочную группу задержали охранники Ледового дворца. Внимание журналистов привлекло воздвигаемое в Кондопоге чудо архитектурной мысли. Естественно, им захотелось запечатлеть это великолепие из стекла и металла, ведь ничего подобного в Карелии не строили в те годы. Неожиданно съемочная группа оказалась заложниками у сотрудников охраны Ледового дворца, которые в жесткой форме объяснили, что «снимать запрещено».

В будке охраны, куда журналисты были в добровольно-принудительном порядке препровождены, им пришлось битых полчаса дожидаться приезда начальства. Приехавший директор стройки объяснил, почему нельзя снимать строящийся дворец. По его мнению, съемочную группу могло зашибить техникой. То, что журналисты находились не на территории стройки, а за территорией, его не волновало.

В городе про стоимость строительства ходили легенды. После того, как журналисты были отпущены на свободу, они «пошли в народ», чтобы расспросить горожан об их отношении к Ледовому дворцу. На камеру никто говорить не хотел. Но на ушко кондопожане нашептали, что со стройкой происходит что-то странное, Дворец то и дело меняет свой облик, появляются и исчезают кое-какие детали архитектуры.

А еще простые жители Кондопоги считали, что им вряд ли удастся покататься на коньках в таком месте. Дескать, богатое – для богатых. По счастью, жители и журналисты ошиблись. Не только в Кондопоге, но и во всей Карелии нашлось множество простых смертных, которые покатались на коньках в Ледовом дворце. И вспоминали его с теплотой.

Таким было 4 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото id-hr.com)