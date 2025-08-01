Синоптики рассказали о погоде в Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем при грозе порывистый сильный. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +25, +27, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дождь, ливни, грозы, по южным районам местами град. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозе порывистый сильный. Температура воздуха ночью +13, +18, местами на севере до +10, днем +24, +29.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +16, днем +28;

В Кондопоге ночью +17, днем +27;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью +17, днем +28;

В Олонце ночью +15, днем +27;

В Пудоже ночью +16, днем +30;

В Сортавале ночью +16, днем +26;

В Суоярви ночью +16, днем +27. © «Петрозаводск говорит»