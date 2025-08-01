01 августа 2025, 17:46
Общество

Простой на первый взгляд продукт обладает кучей полезных свойств

Свекла обладает большим спектром полезных свойств
свекла
Фото: freepik

Свекла улучшает кровообращение и является хорошим источником энергии. Полезными свойствами такого простого продукта поделилась "Lenta.ru".

Кроме этого, свекла насыщает мозг кислородом. Также она поддерживает нормальную работу кишечника.

Чтобы улучшить самочувствие, в день можно съедать от половины до одной свеклы. Однако врачи отметили: исключить продукт нужно людям со склонностью к образованию камней в почках. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
свекла
здоровье
Продукты
польза
кровообращение