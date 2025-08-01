Простой на первый взгляд продукт обладает кучей полезных свойств

Свекла улучшает кровообращение и является хорошим источником энергии. Полезными свойствами такого простого продукта поделилась "Lenta.ru".

Кроме этого, свекла насыщает мозг кислородом. Также она поддерживает нормальную работу кишечника.

Чтобы улучшить самочувствие, в день можно съедать от половины до одной свеклы. Однако врачи отметили: исключить продукт нужно людям со склонностью к образованию камней в почках. © «Петрозаводск говорит»