01 августа 2025, 17:46
Простой на первый взгляд продукт обладает кучей полезных свойств
Свекла обладает большим спектром полезных свойств
Фото: freepik
Свекла улучшает кровообращение и является хорошим источником энергии. Полезными свойствами такого простого продукта поделилась "Lenta.ru".
Кроме этого, свекла насыщает мозг кислородом. Также она поддерживает нормальную работу кишечника.
Чтобы улучшить самочувствие, в день можно съедать от половины до одной свеклы. Однако врачи отметили: исключить продукт нужно людям со склонностью к образованию камней в почках. © «Петрозаводск говорит»