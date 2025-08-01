01 августа 2025, 17:26
Юный мотоциклист ехал ночью без света и попал в ДТП
В темноте водитель машины не увидел мотоцикл
Фото: freepik // azerbaijan stockers
Ночью на 194 км автодороги А-121 "Сортавала" автомобиль врезался в мотоцикл. Водитель машины совершал обгон и не заметил, как по встречной полосе ехал другой человек, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
Мотоцикл ехал без включенного света. Им управлял 16-летний парень без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Мотоциклист получил телесные травмы, его отправили в больницу.
Водитель и пассажир автомобиля не пострадали. © «Петрозаводск говорит»