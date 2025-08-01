Юный мотоциклист ехал ночью без света и попал в ДТП

Ночью на 194 км автодороги А-121 "Сортавала" автомобиль врезался в мотоцикл. Водитель машины совершал обгон и не заметил, как по встречной полосе ехал другой человек, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Мотоцикл ехал без включенного света. Им управлял 16-летний парень без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Мотоциклист получил телесные травмы, его отправили в больницу.

Водитель и пассажир автомобиля не пострадали. © «Петрозаводск говорит»