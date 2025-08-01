Петрозаводчане в жару осваивают новые пляжи

В жаркие дни этого лета петрозаводчане, естественно, устремились к воде. Не у всех есть машины, чтобы уехать на пляжи за городом. Много купающихся можно наблюдать прямо в центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера, недалеко от ресторана Фрегат.

Петрозаводск - город на воде. При этом официальных пляжей нет, и, кажется, власти не собираются их обустраивать.

Горожане, купающиеся на набережной, говорят, что здесь удобно - недалеко от дома, хороший спуск, песчаное дно. © «Петрозаводск говорит»