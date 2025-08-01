«Мамонт» приходит через СМС

Мошенники используют схему с рассылкой вредоносного ПО Mamont через СМС, расширение таких файлов —.apk, сообщили в телеграм-канале управление киберполиции МВД России.

Людям приходят сообщения с вопросом: «Это ты на видео?» или текстом «Смотри, там на фото ты!». В действительности, если попытаться открыть присланный файл, вирус устанавливается на устройство считывает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи, а также может автоматически пересылать опасный файл всем контактам.

Злоумышленники пытаются получить доступ к платежным данным и использовать личную информацию в преступных схемах. Выход: просто удалять такие сообщения, не открывая их. © «Петрозаводск говорит»