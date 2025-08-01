Мошенники в Карелии не смогли обмануть кочегара

Жителя Пряжинского района пытались «развести» мошенники. Оператор котельной очень удивился, когда он получил сообщение в Телеграме от своего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж».

«У вас в коллективе скандалы и ссоры были?», - спросил «директор» подчиненного в сообщении. Причем мужчина отметил, что диалог велся с аккаунта, очень похожего на аккаунт начальника. «Директор» назвал кочегара по имени отчеству и настаивал, чтобы в секретном разговоре не участвовало третьих лиц. Об этом он напоминал несколько раз в течение диалога.

«При этом я увидел, что в онлайн-чате участвуют три человека. Мне показалось это обстоятельство очень странным. Дальше он сообщил, что в организации произошла утечка данных работников, в том числе и моих. Для достоверности он отправил фото документа с печатью и его подписью. Он объяснил, что поимкой преступников занимается Федеральная служба безопасности, сотрудник которой сейчас выйдет со мной на связь. Я сразу догадался, что меня хотят «развести», как лоха, по стандартному сценарию обмана. Я написал ему, что сделал скриншот сообщений и отправил участковому. После этого чат с «руководителем» и «сотрудником» ФСБ мгновенно исчез»,

- рассказал житель Пряжинского района.

Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел, Центральный банк, безопасный счет, сообщите код из смс, данные карты, СНИЛС и «безопасный счет» – эти слова часто используют мошенники для создания иллюзий официальности и срочности. Не лишним будет напомнить: если вы услышали одно из этих слов в разговоре с незнакомцем, рекомендуется немедленно прекратить общение.

Этот случай ещё раз подтверждает: бдительность и критическое мышление — лучшие защитники от мошенников. © «Петрозаводск говорит»