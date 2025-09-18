18 сентября 2025, 16:35
Происшествия

Три автомобиля столкнулись под мостом в Петрозаводске

Один человек пострадал в дорожной аварии на улице Лыжной
ДТП на Лыжной
Фото МЧС по РК

Сегодня в Петрозаводске произошло ДТП под мостом на пересечении улиц Лыжной, Калинина, Правды и Ключевского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 14:46. Прибывшие на место спасатели выяснили, что столкнулись три легковых автомобиля. Специалисты приняли участие в ликвидации последствий ДТП.

В результате инцидента пострадал один человек. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль снес велосипедиста в Петрозаводске.

