18 сентября 2025, 11:01
Автомобиль такси снес велосипедиста в Петрозаводске
Молодой мужчина пострадал в дорожной аварии на Кукковке
Фото ГАИ
В полдень 17 сентября в Петрозаводске произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, на улице Балтийской 50-летний водитель автомобиля Ravon Nexia при повороте налево не пропустил электровелосипед, которым управлял 22-летний мужчина. Велосипедист оказался на земле.
В результате аварии молодой водитель двухколесного транспорта получил травмы. Ему было назначено лечение.
