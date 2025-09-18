Автомобиль такси снес велосипедиста в Петрозаводске

В полдень 17 сентября в Петрозаводске произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, на улице Балтийской 50-летний водитель автомобиля Ravon Nexia при повороте налево не пропустил электровелосипед, которым управлял 22-летний мужчина. Велосипедист оказался на земле.

В результате аварии молодой водитель двухколесного транспорта получил травмы. Ему было назначено лечение.

