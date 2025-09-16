По болотам и неизведанным тропам Санкт-Петербурга

Текст, фото: Антонина Кябелева

Северная столица у туристов ассоциируется с величественной архитектурой, роскошными дворцами, блеском соборных куполов, разводными мостами, романтикой ушедших эпох, словно пойманной и навеки заточенной в захватывающих городских пейзажах. Но существует и совсем другой Санкт-Петербург.

Мало кто задумывается, что Сестрорецк, Зеленогорск, Кронштадт, Репино, Солнечное, Комарово – это административные единицы города на Неве, входящие в курортный район северной столицы. Кстати, подробную информацию о маршрутах, экскурсиях, достопримечательностях и фестивалях можно найти в информационных центрах Городского туристско-информационного бюро.

Они расположены в разных районах – на вокзалах, в аэропорту Пулково, парке «Остров фортов и в центре, - так что добираться до них не составит труда. Там подскажут, где начинается нужный маршрут, как его пройти, и что точно стоит увидеть. Если удобнее искать в интернете, можно зайти на официальный городской туристский портал Visit-Petersburg.ru.

По болоту в тапочках

Жителей Карели болотами не удивить. Но кому придет в голову, отправляясь на болото, меньше всего задумываться о своей обуви?

Недалеко от Сестрорецка на территории государственного природного заказника, созданного в 2011 году, расположена экотропа Сестрорецкое болото. Экотропа имеет протяженность 3,5 километра, из которых 2 километра – это надежный деревянный настил, проложенный прямо по болоту. Оставшаяся часть пути, которую еще предстоит оборудовать, проходит по островкам сосновых боров, не представляющим трудности для прогулки даже в легкой летней обуви.

На месте Ленинградской области и Санкт-Петербурга в древние времена находилось Литориновое море, по площади превосходившее современную Балтику. Береговые валы и древние дюны, которые сейчас выглядят как возвышенности с сосновым лесом, - это следы Литоринового моря.

Главный специалист ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга» Нино Нацваладзе рассказала, что работы по оборудованию экотропы начались в 2019 году. Для создания экотропы использовались тропинки, по которым местные жители ходили за грибами и ягодами. Причем за рабочими был установлен жесткий контроль, им не разрешалось при установке свай заходить на само болото, чтобы не повредить верхний природный слой.

Сестрорецкие болота, а их несколько, образовались на месте послеледнековых водоемов. Внешне их различить можно разве что по космоснимкам.

По словам Нино Нацваладце, самое старое болото с уровнем торфа в 6,5 метра образовалось 8 тысяч лет назад. Скорость образования торфа составляет всего 1 миллиметр в год.

На экотропе оборудованы смотровые площадки, рассказывающие о редких и краснокнижных представителей флоры и фауны. Здесь водятся краснокнижные кулики и находится единственное в городе место гнездования серых журавлей.

На горизонте раскинувшихся болот, уже приобретающих осенние краски, порой возникали высотки соседнего Сестрорецка. С другой точки виден небоскреб питерского Лахта Центра. А буквально в двух шагах краснели бусинки созревающей клюквы. Открывающиеся виды завораживали своими просторами. Недаром Сестрорецкое болото стало привлекать молодоженов, специально приезжающих сюда на свадебную фотосессию. Нино Нацваладзе рассказала, что в последнее время среди посетителей экотропы много молодых людей, для которых прогулка по болоту превращается в экзотическое путешествие.

Посещение экотропы абсолютно бесплатно. По дороге мы встретили двух женщин, собирающих грибы. Это не возбраняется. Хоть мусорить на экотропе запрещено, за чистотой следит специальная организация. Финансирование экотропы осуществляется за счет городского бюджета.

В дирекцию входит 17 особых охраняемых природных территорий, общая площадь которых составляет 6,5% территории Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что уровень финансирования дирекции с каждым годом увеличивается, есть и свои проблемы. К началу экотропы ведет грунтовая дорога, явна требующая вмешательства строителей. Нацваладзе рассказала, что до недавних пор она была бесхозная, но ее удалось передать на баланс города. Другая проблема – это стоянка для автомобильного транспорта. Попросту говоря, ее фактически нет. Самый простой способ добраться до экотропы – доехать от Финляндского вокзала на электричке до железнодорожной станции Белоостров и прогуляться примерно 40 минут пешком по улице Железнодорожная до болота.

Курортные развлечения

Курортный район Питера – это череда пляжей, расположенных на берегу Финского залива. Один из них имеет название Ласковый и находится в поселке Солнечное. Характер питерской погоды не менее капризный, чем карельской, так что за три дня мы помокли под проливным дождем, погрелись под солнечными лучами, увидели радугу над Невой и фантастический закат на Финском заливе.

Визит на пляж Ласковый пришелся на тот момент, когда небесная канцелярия не стимулировала прогулки на свежем воздухе. Хотя оценить масштабы одного из самых популярных пляжей Санкт-Петербурга и его инфраструктуру погода не помешала.

Пляж оборудован туалетами, душем, шезлонгами, теневыми навесами, детскими площадками и разбросанными по побережью оригинальными урнами в виде шаров. Есть и бесплатные мангальные зоны, где можно приготовить шашлыки. Говорят, что в хорошую погоду мангальные зоны пользуются особой популярностью.

В соседнем поселке Комарово расположена еще одна экотропа «Комаровский берег», проходящая по старинному заросшему парку с искусственными водоемами. На пути можно встретить огромные муравейники. В конце тропа выводит на песчаные дюны Финского залива.

Можно прогуляться до заказника Щучье озеро. Много лет назад мы с друзьями ездили купаться на Щучье озеро на машине. Здесь есть уютный песчаный пляжик. Сейчас на машине проезд к озеру запрещен. К нему ведет асфальтированная дорога, предназначенная исключительно для пешеходов или велосипедистов.

Рядом расположено комаровское кладбище, где находится могила Анны Ахматовой. После войны, когда Ахматову восстановили в Союзе писателей, Литфонд выделил ей небольшой домик в Комарово, который она называла «Будкой». Именно отсюда она уехала в свою последнюю поездку в подмосковный санаторий в 1966 году.

Сын Ахматовой Лев Гумилев сложил на могиле вместе со своими студентами стену, напоминающую тюремную с небольшим окошком. Позднее окошко закрыли барельефом с изображением Анны Ахматовой.

Входишь в отель - попадаешь в музей

На углу Невского проспекта и Мойки расположен отель «Талион Империал», разместившийся в особняке восемнадцатого века. Это одно из старейших зданий Невского проспекта. Помимо отеля здесь находится памятник федерального значения – особняк купцов Елисеевых, где сохранились подлинные исторические интерьеры.

Экскурсия по особняку позволяет не только увидеть удивительные по красоте залы и гостиные бывшего дворца генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга Чичерина, но и соприкоснуться с удивительной и во многом трагичной судьбой купцов Елисеевых, которые приобрели дом в 1858 году. Крестьянская семья Елисеевых переехала в Санкт-Петербург в 1813 году из Ярославской губернии и спустя несколько десятилетий смогла приобрести роскошный особняк.

Елисеевы приобрели виноградники в Испании, Франции, Крыму и преуспели на поставках вина к императорскому двору. Знаменитые елисеевские магазины были построены в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. В Киеве магазин был полностью разрушен во время Второй мировой войны.

Осенью 2024 года на Большом проспекте Васильевского острова открылся частный палеонтологический музей. Музей небольшой, но очень интересный.

Здесь представлены удивительной красоты метеориты, окаменелости, раковины аммонитов, есть череп мозазавра, зубы мегалодона. Столько незнакомых слов в течение часовой экскурсии я давно не слышала. Некоторым экспонатам несколько миллиардов лет. Особенность музея в том, что экспонаты можно купить. Правда, цены соответствуют их возрасту.

В Кронштадте завершается масштабное строительство парка «Остров фортов», который обещают полностью закончить в 2026 году. «Остров фортов» представляет собой одновременно и огромный парк с качелями, зонами отдыха, детскими площадками, веревочным парком, и музей под открытым небом. Специалист расположенного на входе в парк городского информационного бюро Мария Комлева посоветовала присоединиться к проходящей в Алее героев иммерсивной экскурсии.

Алея героев – это одиннадцать расположенных напротив друг друга полукруглых артиллерийских двориков, каждый из которых рассказывает о важном этапе в развитии российского флота.

Во время иммерсивной экскурсии облаченные в исторические мундиры морские адмиралы рассказывают о своем походе или сражении, создавая у слушателей атмосферу живого диалога с историческим персонажами. От Петра I, который развеселил туристов городскими байками и рассказами о своей жизни, наша группа ушла только после строгого напоминания, что автобус уже отправляется.

Завершающим аккордом поездки стал фантастический закат солнца над Финским заливом, словно компенсация за непогоду в первый день путешествия по Питеру.