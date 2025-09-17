Карельские поселки: «Власть нас бросила»

Текст: Елена Малишевская, фото: сообщество «Амбарный — самое лучшее место на земле», сообщество «Пяозерский Дом культуры», Александра Михеева, Андрей Монастыршин

С наступлением осени возвращается беспросветная темнота в поселки Лоухского района Карелии. Давняя нерешенная проблема — отсутствие уличного освещения. В местных бюджетах не хватает денег, чтобы решить вопрос кардинально. Впрочем, не только это волнует жителей поселков. Как живется на селе сегодня, и вселяют ли прошедшие выборы надежду — в нашем материале.

Поселок Амбарный полтора года назад прославился своим «своенравием»: депутаты отказались принимать предложенный бюджет. Потом их уговорили (надавили), бюджет приняли, денег в казне не прибавилось.

«Был Шабанов куратором Лоухского района, сейчас нас бросил. Конечно, на освещение не хватает денег, на дороги. Два с половиной миллиона нужно, чтобы повесить фонари»,

- рассказал депутат совета Амбарнского поселения Сергей Почивалов.

Даже нынешнее скудное уличное освещение в Амбарном не могут подключить: своих специалистов нет, а из районного центра отказываются ехать — говорят, электриков не хватает. Пришлось обращаться в Кемь, искать специалистов по освещению там. Вроде обещали помочь. Вот такой пост недавно размещен в местном паблике:

«Амбарный. Нет света. Есть волки. 12 собак. Старики-пенсионеры. Пока волки таскают только собак. Скоро собаки закончатся. Власть имущие пишут отписки, ждут человеческих жертв».

Не так много времени осталось и до зимы, нужно готовиться и снова думать о том, как чистить дороги. Своей техники в Амбарном нет, два года подряд сотрудничают с частным предпринимателем из Лоухи - приезжает и чистит.

«Хватит ли у нас денег на зиму? Все будет зависеть от того, сколько будет осадков. Вот прошлая зима была малоснежной, у нас даже остались деньги в бюджете, направили их на выравнивание дороги в Энгозеро»,

- рассказал Сергей Почивалов.

Много лет Амбарный живет без официального главы местного самоуправления. И прошедшие в Карелии муниципальные выборы ситуацию вряд ли исправят. Главой Амбарнского поселения избрана кандидат от Партии пенсионеров петрозаводчанка Вероника Свирская, ей проиграла москвичка Анастасия Макарова, представлявшая партию «Зелёные».

«Ждем официальных результатов выборов и посмотрим, что дальше будет. Но если Свирская — технический кандидат, а так оно, скорее всего, и есть, то вряд ли она у нас появится. Снова будем просить Кирилла Тихомирова (депутат местного совета) временно исполнять обязанности главы»,

- поделился с нами мыслями Сергей Почивалов.

В поселке Пяозерский Лоухского района та же многолетняя проблема с уличным освещением. Более того, часто полностью отключают электричество, последний раз сидели сутки без света. Но сильнее местных жителей волнует отсутствие очистных сооружений и то, в какую помойку превращается озеро Тухка.

«Очистные уже десять лет не работают и никто их не ремонтирует. Всех в поселке предупредили: сырую воду не пейте. В нерестовую реку раньше заходили ценные сорта рыбы. А сейчас вот это все безобразие сливается без очистки в наши реки и озера, так какая уж тут рыба...»,

- рассказал депутат совета Пяозерского городского поселения Сергей Денисов.

К северу от Пяозерского находится парк «Паанаярви» - особо охраняемая территория. Туда ведет совершенно убитая дорога, восемь мостов на пути к парку пришли в негодность.

«Очень плохая дорога. Как была лесовозной, так и осталась. Предыдущий директор парка давал команду: людей перед мостами высаживайте, а потом проезжайте. Но ладно местные, а ведь в парк едут люди из разных концов России! Стыдно перед туристами»,

- отмечает Сергей Денисов.

В Пяозерском в советский период проживало более пяти тысяч человек, сейчас осталось чуть более полутора тысяч. По нынешним меркам — большой поселок в Карелии. Удивительно, но факт: люди отрезаны от районного центра, между Лоухи и Пяозером нет никакого транспортного сообщения.

«Раньше автобус ходил три раза в день, сейчас не ходит совсем. Делали запрос в Минтранс, оттуда пришел ответ, что нецелесообразно, мол, в месяц только десять пассажиров. Откуда взяли такие цифры?! Есть ощущение, что власть нас совсем бросила»,

- возмущается депутат Сергей Денисов.

Есть в Пяозерском и другие жизненно важные проблемы. Так, в стоматологический кабинет срочно нужно новое оборудование. Кровля в местном детском саду протекает — несколько лет об этом говорят на всех уровнях, ремонт так и не сделан.

А в соседнем Софпороге уже больше полугода не работает продуктовый магазин. Есть машина — хорошо, можно съездить за покупками в Пяозерский, нет машины — питайся плодами с огорода и грибами из леса. А еще там разваливается здание почты: сейчас это ветхий сарайчик с покосившимися стенами и дырявыми дверями, туалет на улице.

Все эти проблемы типичны не только для Лоухского, но и для других районов Карелии. Чем меньше становится поселение, тем меньше у его жителей шансов на улучшение социальных и культурных условий. Позитивная новость последнего времени: поселку Валдай Сегежского района дали новый автобус для пассажирских перевозок. Но это, скорее, исключение из правил.