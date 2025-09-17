Арестован пытавшийся убить жену житель Карелии

В Питкяранте суд принял решение арестовать на два месяца 28-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство собственной жены. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, преступление было совершено 14 сентября в одной из городских квартир. Супруги поругались на почве ревности. Муж схватил нож и всадил его в грудь жене, после чего скрылся с места происшествия.

Женщине своевременно оказали необходимую помощь, благодаря чему она выжила.

Расследование уголовного дела продолжается.