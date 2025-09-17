17 сентября 2025, 15:42
Происшествия

Серьезный пожар полыхал в поселке на юге Карелии

Неэксплуатируемое строение сгорело в Питкярантском округе
Пламя огня
Фото: freepik

Ранним утром 16 сентября в поселке Харлу Питкярантского округа произошел серьезный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 5:53. На место выехали шестеро специалистов и две единицы техники. Выяснилось, что горит неэксплуатируемое строение.

В результате пожара здание было значительно повреждено. Обстоятельства случившегося установят компетентные органы.

