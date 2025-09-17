17 сентября 2025, 15:42
Серьезный пожар полыхал в поселке на юге Карелии
Неэксплуатируемое строение сгорело в Питкярантском округе
Фото: freepik
Ранним утром 16 сентября в поселке Харлу Питкярантского округа произошел серьезный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 5:53. На место выехали шестеро специалистов и две единицы техники. Выяснилось, что горит неэксплуатируемое строение.
В результате пожара здание было значительно повреждено. Обстоятельства случившегося установят компетентные органы.
