Серьезный пожар полыхал в поселке на юге Карелии

Ранним утром 16 сентября в поселке Харлу Питкярантского округа произошел серьезный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 5:53. На место выехали шестеро специалистов и две единицы техники. Выяснилось, что горит неэксплуатируемое строение.

В результате пожара здание было значительно повреждено. Обстоятельства случившегося установят компетентные органы.

