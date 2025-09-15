Подведены предварительные результаты выборов в республике Карелия

12, 13 и 14 сентября 2025 года в Республике Карелия прошли муниципальные выборы.

Жители Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского муниципальных округов выбирали депутатов Советов первого созыва.

Также выборы состоялись в отдельных населенных пунктах 7 муниципальных районов (Калевальский, Кондопожский, Лоухский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский).

По информации Избиркома Карелии, итоговая средняя явка по всем муниципальным районам и округам республики, где проводилось голосование, (с учетом ДЭГ) составила 27,58%. Жалоб и заявлений, связанных с проведением голосования, подсчета голосов, установкой итогов голосования и результатов выборов, в избирательные комиссии не поступало.

Замещены 10 должностей глав поселений:

8 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1 - Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Глава Шелтозерского вепсского сельского поселения – Прионежский район);

1 - Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Глава Амбарнского сельского поселения –Лоухский район).

Во вновь образованных 4 муниципальных округах избраны составы депутатов Советов первого созыва:

1) Совет Кемского муниципального округа – 15 мандатов, в том числе:

13 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1 - Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

1 - самовыдвижение;

2) Совет Лахденпохского муниципального округа – распределено 14 из 15 мандатов, в том числе:

7 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3 - Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

2 - Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

1 - Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

1 - самовыдвижение;

3) Совет Медвежьегорского муниципального округа – 19 мандатов, в том числе:

15 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (в том числе 1 участник СВО);

3 - Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

1 - Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

4) Совет Муезерского муниципального округа – 11 мандатов - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В 7 муниципальных районах избраны депутаты Советов в 16 муниципальных образованиях, распределены 24 мандата, в том числе:

18 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5 - Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

1 - Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» (в том числе 1 участник СВО).

В связи с тем, что на выборах было зарегистрировано более двух кандидатов, и два кандидата набрали равное число голосов избирателей, на 5 октября 2025 года назначено повторное голосование на выборах депутата Совета Лахденпохского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

В соответствии с законодательством повторное голосование должно состояться через три недели после Единого дня голосования.

Фото: Избирком Карелии.