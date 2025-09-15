Подведены предварительные результаты выборов в республике Карелия
12, 13 и 14 сентября 2025 года в Республике Карелия прошли муниципальные выборы.
Жители Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского муниципальных округов выбирали депутатов Советов первого созыва.
Также выборы состоялись в отдельных населенных пунктах 7 муниципальных районов (Калевальский, Кондопожский, Лоухский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский).
По информации Избиркома Карелии, итоговая средняя явка по всем муниципальным районам и округам республики, где проводилось голосование, (с учетом ДЭГ) составила 27,58%. Жалоб и заявлений, связанных с проведением голосования, подсчета голосов, установкой итогов голосования и результатов выборов, в избирательные комиссии не поступало.
Замещены 10 должностей глав поселений:
- 8 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- 1 - Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Глава Шелтозерского вепсского сельского поселения – Прионежский район);
- 1 - Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Глава Амбарнского сельского поселения –Лоухский район).
Во вновь образованных 4 муниципальных округах избраны составы депутатов Советов первого созыва:
1) Совет Кемского муниципального округа – 15 мандатов, в том числе:
- 13 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- 1 - Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;
- 1 - самовыдвижение;
2) Совет Лахденпохского муниципального округа – распределено 14 из 15 мандатов, в том числе:
- 7 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- 3 - Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
- 2 - Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;
- 1 - Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
- 1 - самовыдвижение;
3) Совет Медвежьегорского муниципального округа – 19 мандатов, в том числе:
- 15 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (в том числе 1 участник СВО);
- 3 - Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;
- 1 - Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
4) Совет Муезерского муниципального округа – 11 мандатов - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В 7 муниципальных районах избраны депутаты Советов в 16 муниципальных образованиях, распределены 24 мандата, в том числе:
- 18 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- 5 - Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
- 1 - Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» (в том числе 1 участник СВО).
В связи с тем, что на выборах было зарегистрировано более двух кандидатов, и два кандидата набрали равное число голосов избирателей, на 5 октября 2025 года назначено повторное голосование на выборах депутата Совета Лахденпохского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.
В соответствии с законодательством повторное голосование должно состояться через три недели после Единого дня голосования.
Фото: Избирком Карелии.