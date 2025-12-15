Роспотребнадзор: как защититься от инфекций в новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников на вопросы жителей республики в прямом эфире «ЦУР объясняет» ответит руководитель карельского Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович.

Людмила Котович расскажет об актуальной эпидемиологической ситуации по респираторным инфекциям в Карелии, а также напомнит, как защититься в сезон подъема заболеваемости и обезопасить себя и свою семью от вирусов и инфекций в новогодние праздники.

Трансляция пройдет 16 декабря в 18.20. Посмотреть и задать вопросы можно в паблике Центра управления регионом Карелии или на канале ОТР.