15 декабря 2025, 16:50
Роспотребнадзор: как защититься от инфекций в новогодние праздники
Эфир пройдет 16 декабря в 18.20 в соцсетях и на канале ОТР
Фото: ЦУР
В преддверии новогодних праздников на вопросы жителей республики в прямом эфире «ЦУР объясняет» ответит руководитель карельского Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович.
Людмила Котович расскажет об актуальной эпидемиологической ситуации по респираторным инфекциям в Карелии, а также напомнит, как защититься в сезон подъема заболеваемости и обезопасить себя и свою семью от вирусов и инфекций в новогодние праздники.
Трансляция пройдет 16 декабря в 18.20. Посмотреть и задать вопросы можно в паблике Центра управления регионом Карелии или на канале ОТР.