Парфенчиков поручил помочь участнику СВО получить земельный участок

14 декабря в ходе «Прямой линии» к Артуру Парфенчикову обратился житель Карелии, участник СВО. Он интересовался условиями бесплатного получения земельного участка.

Глава Карелии пояснил, что участники и ветераны специальной военной операции, имеющие государственные награды, а также семьи погибших военнослужащих имеют право на получение земли в собственность. В 2025 году они получили более 30 участков. Также ветераны иных боевых действий имеют право получить землю в аренду. За последние несколько лет им выделили более 200 участков.

Все поступающие обращения участников специальной военной операции – на особом контроле. В соответствии с законодательством все ветераны СВО, имеющие госнаграды, могут получить земельные участки, Управление земельными ресурсами и Министерство земельных и имущественных отношений окажут им всю необходимую поддержку,

– отметил Артур Парфенчиков.

Напомним также, что федеральное законодательство предоставляет первоочередное право на выделение садового (на 20 лет) или огородного (на 5 лет) земельного участка в аренду без проведения торгов. Такой процедурой предоставления участка могут воспользоваться участники специальной военной операции, которые являются ветеранами боевых действий, но не удостоены звания Героя Российской Федерации или не награждены орденами Российской Федерации за участие в СВО.

Перечень участков, памятка по процедуре, а также бланк заявления доступны на сайте Управления земельными ресурсами.