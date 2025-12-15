Мужчина сел за руль и убил пассажира

Пьяный водитель ехал по автомобильной дороге А-121 "Сортавала" с двумя пассажирами и не справился с управлением. Один из людей погиб, второй получил сильные травмы, в Сортавальский городской суд назначил заседание, сообщила пресс-служба ведомства.

43-летний житель Сортавальского района превысил допустимую скорость движения и совершил маневр поворота из-за чего автомобиль опрокинулся. Один из пассажиров получил тяжкие травмы, а другой скончался.

Сортавальский городской суд назначил заседание на 17 декабря. Уголовное дело возбудили по п.п. «а,в» ст. 264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ - управление транспортным средством в состоянии опьянения без водительских прав, повлекшее по неосторожности приченение тяжкого вреда человеку и смерть.