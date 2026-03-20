Сбившим женщину на Пограничной водителем оказался 71-летний мужчина

Дорожная полиция нашла водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе неподалеку от здания Госавтоинспекции в Петрозаводске. О ДТП мы писали ранее. Инцидент произошел днем 19 марта в районе дома № 4 на Пограничной улице. На записи было видно, что легковой автомобиль подъехал к переходу и наехал на женщину, которая начала переходить дорогу. После удара горожанка оказалась на земле, но смогла встать. Оба участника инцидента покинули место аварии.

Как выяснили в ГАИ, женщину сбил автомобиль «Рено Логан», управлял им 71-летний водитель. О случившемся в полицию он не сообщил.

«Пострадавшая сообщила о происшествии в ГАИ и обратилась за медицинской помощью»,

- сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Нарушителя нашли. Полицейские составили административные материалы и призвали водителей не покидать место ДТП, сообщать в ГАИ.