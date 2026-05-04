04 мая 2026, 16:49
В Россию направлялась фура с килограммами взрывчатого вещества
Белорусские правоохранители предотвратили ввоз в Россию 32 кг пороха, который пытались доставить в нашу страну на грузовом автомобиле, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу МВД дружественного государства.
По информации ведомства, двое граждан Белоруссии причастны к незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ. Мужчины привезли из Польши запрещенный груз и хранили его на складе в Минске.
Сообщается, что фура принадлежит брестской организации.