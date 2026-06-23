В Карелии подросткам за работу платят до 40 тысяч рублей

Несовершеннолетние трудятся на фабриках, заводах и у индивидуальных предпринимателей

фото «Петрозаводск говорит»

О заработках несовершеннолетних в Карелии рассказали в управлении труда и занятости. Зарплату юным работникам выплачивают с учетом сокращенной продолжительности работы пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Подросток 14-15 лет может получить в пределах 19-27 тысяч рублей в зависимости от места жительства и рабочего времени. А подростки 16-17 лет могут заработать от 28 до 40 тысяч.

В свободное от учебы время подростки работали в школах, на швейной фабрике, на Кондопожском ЦБК, Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, в Кареллесхозе, Карелгазе, в «ПКС-Водоканал», у индивидуальных предпринимателей.

С начала года 170 работодателей заявили более 1800 вакансий для несовершеннолетних.