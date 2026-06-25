Новые просветительские центры для детей хотят создать в Карелии

Регион направил одиннадцать заявок на создание культурных центров для творческого развития детей

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Карелии может стать больше культурно-просветительских центров для детей. Республиканские учреждения направили одиннадцать заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских центров в 2027 году в рамках нацпроекта «Семья».

Детские центры могут создать на базе библиотек, музеев, домов культуры. В карельском министерстве культуры отмечают, что организация культурных центров для детей направлена на развитие творческого потенциала, поддержку досуга семей, формирование доступной культурной среды.

Ранее мы писали о создании подобного центра на базе музея изобразительных искусств. Для детей открыли художественную студию по созданию комиксов, студию анимации и фото.