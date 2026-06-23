В Петрозаводске выступили артисты двух главных театров страны

На фестивале современной хореографии представили новую трактовку Анны Карениной

фото: Антонина Кябелева

22 июня на сцене Музыкального театра Карелии в рамках шестого международного фестиваля современной хореографии Nord Dance был представлен удивительный по своей пронзительности спектакль «До поезда осталось» (18+).

Казалось бы, что нового можно сказать о всем известной истории любви Анны Карениной и Вронского? Молодому режиссеру Ирине Михеевой это с блеском удалось. За час с небольшим на сцене разворачивается трагический сюжет мучительных душевных метаний женщины, разрывающейся между любовью к сыну и осуждаемой обществом страстью к мужчине.

О профессиональном уровне исполнителей главных ролей говорит и их биография, и искренний восторг зрителей, которые долго не отпускали артистов со сцены после завершения спектакля. В роли Анны Карениной предстала экс-прима Мариинского театра, заслуженная артистка России Дарья Павленко, а роль Вронского исполнил премьер Большого театра России, заслуженный артист России Владислав Лантратов.

Подробности здесь.