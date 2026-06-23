«Творческая мастерская» взяла две награды на фестивале в Подмосковье

На фестивале в Сергиевом Посаде оценили игру актеров в спектакле «Космос» и режиссуру

фото «Петрозаводск говорит»

Спектакль «Творческой мастерской» завоевал две награды на международном фестивале в Сергиевом Посаде. Жюри фестиваля «У Троицы» оценило игру актеров и режиссуру.

Театр из Петрозаводска представил на фестивале трагикомедию Артема Галушина «Космос» (16+). Экспертов и публику впечатлили профессионализм и талант карельских актеров, рассказали в региональном министерстве культуры.

21 июня на закрытии фестиваля огласили результаты. Заслуженная артистка Карелии Виктория Федорова победила в номинации «Лучшая женская роль» за роль Татьяны Викторовны Гизатуллиной; а режиссера спектакля Артема Галушина наградили дипломом «За оригинальность и мастерство в режиссуре».

В прошлом сезоне 2024/2025 годов спектакль «Творческой мастерской» также завоевал награду «За лучшую режиссуру» на международном театральном фестивале в Нижнем Новгороде. А персональную награду «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в этом спектакле на республиканском фестивале «Онежская маска» получил актер «ТМ» Руслан Арифуллин.