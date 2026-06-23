В гриме: столичные артисты балета дали интервью сразу после спектакля

Исполнительница роли Анны Карениной Дарья Павленко призналась, что на протяжении всей творческой карьеры очень сочувствует и жалеет свою героиню, осуждать ее - это дикость, отметила артистка

Фото: Петрозаводск говорит

На сцене Музыкального театра Карелии прошел показ спектакля "До поезда осталось" (18+) по мотивам романа Толстого "Анна Каренина". Участником международного фестиваля современной хореографии "Nord Dance" стала театральная компании "2 sisters" ( Москва).Режиссёр постановки - Ирина Михеева, хореограф - Ольга Лабовкина.



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В главных ролях: экс-прима Мариинского театра Дарья Павленко, премьер Большого театра России Владислав Лантратов.

Здесь сошлось все: артисты, режиссёр, хореограф, музыка, Толстой и любовь. И получился шедевр танцевальный и драматический.После сложнейшей работы на сцене артисты вышли к журналистам прямо в гриме. И не только отвечали на вопросы, но и фотографировались со зрителями и артистами из Карелии, давали автографы.Мы записали интервью. Очень откровенное и чувственное, как все то, что они показали в спектакле. Артисты оценили теплый прием публики. Наши зрители аплодировали стоя. Браво!