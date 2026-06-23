Несколько мешков «потеряшек» нашли на площадке «Воздуха Карелии»

Стало известно, какие вещи забыли зрители на месте события

Фото: паблик организаторов фестиваля

Собрали все вещи, которые зрители потеряли или забыли на месте проведения музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (0+). Напомним, фестиваль проходил на аэродроме «Пески».

Набралось несколько мешков «потеряшек», рассказали организаторы. В числе найденных вещей - банковские карты, очки, часы, головные уборы, зонтики, бижутерия, одежда.

Все «потеряшки» привезли в Петрозаводск, уточнили в Сети. Организаторы «Воздуха Карелии» попросили всех, кто что-то потерял на фестивале, связаться с администратором. Контакты - в паблике мероприятия.

Напомним, мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии» проходил в Петрозаводске с 11 по 14 июня. На мероприятие приехали гости из 52 регионов России. Более 50 тысяч любителей музыки собралось в эти дни в «Песках». За 4 дня на двух сценах выступили более 50 музыкальных коллективов.