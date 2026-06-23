В Петрозаводске скромно отметят День города

Ни салюта, ни морского фестиваля. Стали известны мероприятия праздника

фото «Петрозаводск говорит»

В субботу Петрозаводск отметит День города (0+). Программа более чем скромная по сравнению с предыдущими годами. Какие мероприятия пройдут в карельской столице, рассказала мэр. В программе нет ни салюта, ни морского праздника для выпускников «Алые паруса».

Праздник начнется 27 июня с 11 утра на набережной Онежского озера. В программе – фестиваль силачей, традиционные «Иллюзии Старого города». В этом году темой мероприятия станет «Праздник в городе»: ожившие сцены из жизни губернского Петрозаводска конца XIX — начала XX века.

До десяти часов вечера будет проходить фестиваль «День молодежи». Для горожан подготовлен концерт.

В 21:00 для петрозаводчан выступит представитель вокально-электронного жанра AUM RAA.

У велодорожки расположится выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного и ремесленного творчества из Петрозаводска, Олонца, Сегежи, Кондопоги, Медвежьегорска и Санкт-Петербурга. У памятника Петру I пройдет костюмированное действо - финал фестиваля «Петровская Венеция».

У торгового центра «Максим» с десяти утра будут проходить соревнования по пилотированию дронов на кубок Героя России Максима Поташева. У здания филармонии будут выступать молодые джазовые музыканты.

За несколько дней до праздника вручат знаки почетным горожанам и наградят участников проекта «Мой город — моя судьба».