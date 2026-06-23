Дом культуры в карельском поселке украсит гигантский рисунок

За четыре дня уличный художник создаст мурал в Новой Вилге

фото паблик администрации Нововилговского поселения

Огромный рисунок украсит фасад Дома культуры в Новой Вилге. Мурал создаст карельский художник, который ранее в рамках фестиваля «Полоса отвода» оформил фасад спортивной школы в Олонце и Дом молодежи в Петрозаводске.

На фасаде Дома культуры художник Sasha My Name будет использовать красные, синие и зеленые цвета, отсылающие к карельским лесам, озерам, закатам и традиционным орнаментам.

На создание мурала уйдет четыре дня, после чего пройдет торжественное открытие с участием жителей и гостей поселка.

Ранее мы рассказывали, что в Суоярви на стене бассейне появится рисунок огромных пловцов. Всего в этом году в рамках фестиваля «Полоса отвода 2.0» художники создадут в Карелии восемь рисунков.