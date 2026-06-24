Ветераны СВО из Карелии отправились на чемпионат «Абилимпикс» в Казань

В 2026 году соревнования объединят свыше 800 участников

Фото: Карельский филиал фонда "Защитники Отечества"

С 26 июня по 1 июля в Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников СВО. Мероприятие организовано по поручению Президента России Владимира Путина и проводится второй год подряд.

В этом году Карелию на чемпионате представят 8 ветеранов в компетенциях «Сварочные технологии», «Мебельщик», «Ремонт и обслуживание автомобиля», «Водитель автомобиля» и «Оператор беспилотного летательного аппарата». Перед отъездом в Казань участники встретились на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске и получили экипировку для выступлений, а также приняли участие в организационной встрече, где им подробно рассказали о предстоящей поездке.

Чемпионат «Абилимпикс» дает ветеранам уникальную возможность получить новые профессиональные навыки, освоить востребованные специальности, проявить способности. Несмотря на ранения, наши защитники стремятся не только реализовать себя, но и принести пользу обществу, стране. Сила духа, настойчивость, умение преодолевать трудности – вот залог их побед. Сегодня у ветеранов спецоперации есть возможность показать умения в профессии, научиться новому, стать примером для товарищей. Адаптация участников спецоперации к мирной жизни – важнейшая задача фонда «Защитники Отечества», которую помогает решить «Абилимпикс,

– отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 26 июня в концертном зале Международного выставочного центра «Казань Экспо». Для участников и экспертов предусмотрена культурная программа. Организаторами чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников СВО являются Минпросвещения РФ, Правительство Республики Татарстан, Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Очень рад, что во второй раз поеду на чемпионат «Абилимпикс» в Казань. Это отличная возможность показать свои способности, пообщаться с участниками из разных регионов, получить новые знания. Постараюсь достойно выступить и показать хороший результат,

– поделился Вячеслав Иванов, ветеран СВО.

Для наших ветеранов участие в подобном мероприятии имеет особое значение. Это важный шаг на пути к возвращению к активной мирной жизни. Такие соревнования помогают вновь обрести уверенность в своих силах, увидеть новые перспективы, поверить в собственные возможности и двигаться вперед. Трудоустройство и профессиональная самореализация являются одним из важнейших направлений работы фонда,

– подчеркнула первый заместитель руководителя карельского филиала фонда Вера Фесенко.

Трудоустройство и профессиональная самореализация ветеранов СВО являются одним из направлений работы фонда «Защитники Отечества». В Республике Карелия филиал фонда совместно с органами службы занятости, центром «Мой бизнес» и работодателями помогает ветеранам пройти переобучение, повысить квалификацию, найти работу или открыть собственное дело. Участие в чемпионате «Абилимпикс» также является частью этой комплексной работы, направленной на развитие профессиональных навыков, социализацию и успешную адаптацию защитников к мирной жизни.