В Петрозаводске прошла защита дипломов специалистов водоснабжения

Председателем экзаменационной комиссии выступил технический директор «ПКС – Водоканал» Виталий Остапчук, который отметил качество дипломных проектов студентов

Фото: «ПКС – Водоканал»

В Петрозаводском архитектурно-строительном техникуме прошла защита дипломов студентов по специальности «Водоснабжение и водоотведение». В ходе защиты выпускники представили свои проекты, показали профессиональные знания и ответили на вопросы комиссии. Все студенты успешно справились с испытанием, подтвердив высокий уровень подготовки и готовность к работе по специальности.

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Ребята большие молодцы, был рад увидеть качественную подготовку проектов. Уверен, что их ждут большие успехи в профессии, если они продолжат стараться и повышать свою квалификацию,

– отметил Виталий Остапчук.

Сотрудничество предприятия с образовательными учреждениями помогает студентам лучше понимать требования современной отрасли и получать практические знания ещё во время обучения. Такой подход способствует подготовке востребованных специалистов и помогает молодым людям увереннее строить профессиональную карьеру.

Всего в этом году обучение по направлению «Водоснабжение и водоотведение» завершают 25 человек. При этом восемь выпускников уже стали частью коллектива «ПКС – Водоканал», где получили возможность применить свои знания на практике и начать профессиональный путь в одной из ключевых отраслей городского хозяйства.

В «РКС – Петрозаводск» уверены, что поддержка молодых специалистов и взаимодействие с профильными учебными заведениями являются важным вкладом в развитие отрасли и формирование кадрового резерва Карелии.