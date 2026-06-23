Севастополь обесточен после атак БПЛА

В городе отключена электроэнергия, встал общественный транспорт, ограничена работа детских садов

Фото: Петрозаводск говорит

Минувшей ночью и утром 24 июня Крымский полуостров подвергся одной из самых массированных атак беспилотников. Силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили две волны налета, уничтожив в общей сложности 70 БПЛА. Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, атака началась около трех часов ночи и продолжалась примерно три часа. Сначала были сбиты два дрона-камикадзе, потом - еще девять. По данным Минобороны РФ, всего за ночь над югом России, а также над Азовским и Черным морями перехватили 323 беспилотника.

Утром система ПВО Севастополя отразила второй налет. Были сбиты три вражеских БПЛА. Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

В результате ночной атаки пострадали два человека. У одного мужчины - осколочные ранения ноги, у второго - баротравма уха, сообщает издание.

В нескольких многоквартирных домах разбиты окна, повреждены балконы. В одном из домов обломки дрона попали спровоцировали пожар газового котла. Огонь оперативно потушили сотрудники МЧС и газовой службы. Повреждены семь частных домов в разных районах города - там пробиты крыши, стены и фасады, а также произошли локальные возгорания.

Из-за атаки на гражданскую инфраструктуру Севастополя произошло отключение электроэнергии, приостановлена работа троллейбусов и частично автобусов, а также пассажирского морского транспорта.

Детские сады перевели на особый режим: работают только дежурные группы, дети обеспечены сухпайками. Власти попросили родителей по возможности оставлять детей дома, поскольку горячиее питание приготовить пока невозможо.

Энергетики работают без перерыва с момента атаки. Восстановительные работы ведутся с перебоями из-за угрозы повторных атак.

В результате аварии на энергосетях, вызванной атакой, в Крыму без света остались три города и два сельских района. Нет электричества в Евпатории, Саках и Джанкое. Также отключения затронули Красноперекопск, Симферополь, Ялту, Алушту, Феодосию и районы. Восстановить энергоснабжение планируют в течение суток.