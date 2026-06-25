Петрозаводчанин купил наркотики и отправился в колонию строгого режима

В столице Карелии вынесен приговор 35-летнему мужчине

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В Петрозаводском городском суде вынесен приговор 35-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в приобретении наркотиков, сообщает пресс-служба суда.

По данным источника, горожанин был задержан в марте 2026 года, когда забирал запрещенное вещество из тайника-закладки. Принимая во внимание тот факт, что ранее мужчина был осужден за кражу денег, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Мобильный телефон осужденного, с помощью которого был приобретен наркотик, был конфискован в пользу государства.

Ранее сообщалось о том, что поезд из Анапы сбил насмерть человека в Петрозаводске.