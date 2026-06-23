В Куркиеки к концу июня доставят материалы для временного водопровода

Лахденпохские чиновники рассказали о шагах по выходу из критической ситуации с водой

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Материалы для устройства временного водопровода завезут в поселок Куркиеки, где в ряде домов с 24 мая нет воды. Контракт на поставку материалов заключили 22 июня. Ожидается, что необходимое оборудование завезут в лахденпохский поселок 29-30 июня.

Также чиновники заключат договор с водолазами, которым предстоит становить в озере новый насос, подключить его. Для обеспечения водоснабжения установят и генератор для подачи воды под давлением. О новых шагах по выходу из критической ситуации в поселке рассказали в администрации Лахденпохского округа.

Пока же гражданам продолжают завозить воду. Водовозка приезжает в будни и выходные дни.

В комментариях пользователи высказали недовольство и назвали ситуацию с водоснабжением карельского поселка ужасом: «Люди и так уже больше месяца сидят без воды, куда больше то уже!»