27 июня Карелия отметит День молодёжи

Молодежные творческие площадки, спортивные соревнования, мастер-классы и интерактивы развернутся сразу в нескольких районах республики

Фото: «Республика» / Оксана Кудряшова

Петрозаводск, Кондопога, Олонец, Костомукша станут пространством для встреч, вдохновения и ярких впечатлений. 27 июня там пройдут мероприятия ко Дню молодежи.

Участников ждут выступления творческих коллективов, фестивали уличного спорта, лекции и дискуссии, мастер-классы, ярмарки молодёжных инициатив, активности общественных объединений и множество возможностей проявить себя,

– сообщили в Управлении по молодежной политике Карелии.

В Петрозаводске «День молодёжи» пройдет в День города, 27 июня, с 12:00 до 22:00. Гостей праздника ждет концерт с участием лучших творческих коллективов Карелии и четыре тематические площадки.В 14:00 на смотровой площадке в створе Пушкинской - K-Pop рандом, а в 21:00 на сцену выйдет хедлайнер — AUM RAA, яркий представитель вокально-электронного жанра.

Впервые в рамках празднования Дня молодёжи в Карелии состоится Республиканский чемпионат по пилотированию дронов на Кубок Героя России Максима Поташева. Соревнования соберут лучших пилотов беспилотных летательных аппаратов и станут одним из самых ярких событий программы.

Кроме того, 27 июня новоиспечённым семьям — тем, кто зарегистрировал брак в День молодёжи, — вручат памятные подарки в честь праздника.

Фестиваль «День молодёжи» реализуется в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети» в Карелии в 2026 году.

Зарегистрироваться можно на сайте Деньмолодёжи.рф, а также в чат-боте в мессенджере Макс.