На заводе прозвучит живая музыка к новой версии балета «Сампо»

Цех завода «Петрозаводскмаш» превратится в сцену для симфонической премьеры

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В цехах петрозаводского завода прозвучит музыка к новой постановке балета «Сампо» (6+). Симфоническая премьера в цехах завода «Петрозаводскмаш» состоится 25 сентября, рассказали в пресс-службе «Росатома». Первыми ее услышат работники предприятия и гости. А в ноябре премьерный балет в постановке Кирилла Симонова покажут в Музыкальном театре Карелии.

В театре рассказали, что идея появилась после экскурсии на заводе. Артистов и руководство театра поразил пространственный объем цехов, ритм работы станков. Под впечатлением от увиденного они предложили показать рождение легендарной мельницы «Сампо» через призму современной промышленности.

По словам директора театра Елены Ларионовой, «Петрозаводскмаш» - и есть современное «Сампо».

«Для презентации музыки к балету мы выводим в цех огромный коллектив: симфонический оркестр, хор и солистов-чтецов. Интересно будет увидеть, как вечная карельская легенда соединяется с невероятной эстетикой тяжелого машиностроения»,

— отметила Ларионова.

Легендарный балет «Сампо» был поставлен в 1959 году на музыку Гельмера Синисало, в репертуаре театра он находился более 40 лет до 2001 года. В 2026 году Музыкальный театр выпустит новую версию балета, музыку для которой написал московский композитор Ефрем Подгайц, включив в партитуру знаковые темы из произведения Синисало.