В Карелии создают подразделение для отражения атак БПЛА

Для защиты инфраструктуры региона набирают отряд «БАРС»

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В республике набирают людей для защиты критически важных объектов от атак БПЛА. Отражать атаки будет подразделение отряда «БАРС».

Как отметили в администрации Лоухского района, служба будет проходить на территории республики, людей не будут направлять в зону СВО или за границу. С вопросами рекомендовали обращаться в военкомат.

Отмечается, что в соответствии с указаниями президента в республике формируется отряд противодействия беспилотным системам в составе мобильных огневых групп, состоящий из граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве.

«Подразделение будет применяться непосредственно для защиты от атак БПЛА противника критически важных объектов, находящихся на территории республики Карелия в период проведения военных (специальных) сборов и не предполагает направления в зону специальной военной операции», - подчеркнули лоухские чиновники.

При этом за пребывание в мобилизационном людском резерве предполагаются ежемесячные выплаты (от 2580 до 6792 рублей) и выплаты за участие в сборах (от 21 496 до 56 599 рублей). К кандидатам также предъявляют требования по возрасту и здоровью.

Аналогичное объявление о наборе в отряд противодействия беспилотным системам на днях разместила и петрозаводская администрация. В мэрии сообщали, что подготовка резервиста и привлечение к выполнению задач составит от 14 до 30 суток. При этом размер ежемесячного содержания в зависимости от должности и воинского звания составит от 3 тысяч до 56 тысяч рублей.