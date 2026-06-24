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24 июня 2026
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Общество

В Карелии суд запретил принимать туристов в скандально известном отеле

Граждане, проживающие в Ринде, объединились против турбизнеса
Прионежский районный суд
фото: Антонина Кябелева

24 июня судья Прионежского районного суда Татьяна Баранова вынесла решение по спору, где в качестве истцов выступили 44 гражданина, проживающих в Ринде. 

В качестве ответчиков были привлечены ООО «Анима», его учредитель Джахангир Гарибов и Арарат Бдоян. Все они имеют отношение к земельным участкам или строениям, которые, по мнению истцов, представляют единый гостиничный комплекс под брендом «Talo Rinda». Истцы просили суд запретить на территории жилого массива «Ринда» предоставление услуг по размещению туристов в парк-отеле «Talo Rinda». 

Граждане, имеющие частные дома в жилом массиве Ринда, вот уже два года ведут борьбу против гостиничного бизнеса, который превратил спокойную жизнь небольшого дачного поселка в постоянный праздник с громкой музыкой, фейерверками и подвыпившими туристами. Главным «возбудителем» спокойствия многие граждане считают так называемый парк-отель «Talo Rinda», появившийся на участках, принадлежащих ООО «Анима». 

«Мы хотим отдыхать, а они хотят делать деньги», 

- сказал Елупов. 

Судья Татьяна Баранова удовлетворила коллективный иск граждан, признала парк-отель «Talo Rinda» средством размещения для предоставление гостиничных услуг и запретила использовать объекты недвижимости для приема туристов. 

Присутствующие в суде граждане встретили решение аплодисментами. У сторон существует возможность оспорить это решение в Верховном суде Карелии.

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