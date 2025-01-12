Чиновники в Карелии придумали, как легализовать незаконные турбазы

Текст, фото: Антонина Кябелева

Жилой массив Ринда расположен примерно в 30 километрах от Петрозаводска в Прионежском районе на одноименном полуострове. С одной стороны полуострова находится озеро Ушкозеро, с другой - Сургубское озеро.

Десять лет назад компания «Полар Строй» начала реализовывать проект клубного поселка, как обещала реклама, для «комфортной жизни на собственном участке земли премиального класса». В поселке, помимо красивых домов, обещали построить детскую площадку, теннисный корт, тренажерный зал, водный центр. Красивый проект на бумаге обернулся серьезным конфликтом.

До недавних пор обитатели ЖМ Ринда жили относительно спокойно, хоть и были недовольны перебоями с электроэнергией и отсутствием нормальной асфальтированной дороги, ведущей к поселку. Но на фоне событий последнего времени эти проблемы отступили на второй план.

В нашу редакцию давно не поступало столько звонков от граждан, компактно проживающих в небольшом поселке, где пока застроено порядка 100 участков. По словам людей, стремительное строительство в жилом массиве турбаз и отелей сделало их жизнь невыносимой. Громкая музыка, фейерверки, подвыпившие туристы, шумные вечеринки и бесконечные праздники разрушили надежды граждан на спокойную жизнь в живописном тихом месте.

По подсчетам местных жителей, на полуострове действуют пять отелей и баз отдыха. Строительство шестого только начинается.

Куда только не обращались граждане, в надежде вернуть покой и тишину.

«Мы приехали сюда за тишиной, безопасностью и комфортом, вложились в строительство домов, рассчитывая кто на хороший спокойный отдых в выходные, кто на семейные гнездышки с расположенной поблизости работой, кто на спокойную и тихую пенсию. Сейчас все эти планы разрушены, и пришедшие на все готовое незаконные отели пытаются установить свои правила»,

- сказано в обращении жителей поселка Ринды к карельскому губернатору, которое подписали 96 человек.

У людей накопилось немало видеосвидетельств бурной ночной жизни.

Особенно сильно, по их словам, отравляет жизнь поселка парк-отель «Talo Rinda», появившийся на участках, принадлежащих ООО «Анима». Как сказано в обращении к губернатору, все лето граждане терпели «шумные, пьяные сборища, которые происходили стабильно два раза в неделю».

4 сентября 2024 года граждане не выдержали и обратились в полицию. 7 сентября в парк-отеле организовали еще один праздник. Говорят, что было так шумно, что происходящим интересовались даже обитатели Царевичей. Граждане рассказали, что полиция собрала материалы, связанные с бурными праздниками в «Talo Rinda», которые были направлены для рассмотрения в администрацию Прионежского района. В мэрии Прионежского района отказались предоставить гражданам протокол рассмотрения материалов на административной комиссии.

Моя коллега тоже отмечала день рождения подруги в отеле «Talo Rinda», где есть открытый бассейн с подогревом, баня, бочки для водных процедур. По ее словам, отдых ей очень понравился. На свежем воздухе гремели колонки, а отдыхающие распевали караоке. Туристам, естественно, и в голову не приходило, что регулярные праздники в центре поселка превратились в головную боль для местных жителей. Недавно в парк-отеле появился новый ресторан: бизнес развивается, невзирая на возмущение граждан.

Остальные туристические объекты хотя бы не производят столько шума. Но и к ним есть вопросы. Как рассказали граждане, эко-отель «Мох» не имеет канализационных сооружений, только выгребные ямы, которые в половодье подтапливает Ушкозеро. Тем не менее, здесь строятся еще семь новых коттеджей.

Вызовы полиции, письма в республиканские министерства и надзорные ведомства федерального подчинения, обращения к карельскому губернатору и полномочному представителю президента России в СЗФО пока дали единственный эффект — новогодние праздники прошли спокойно, без шумных вечеринок и оглушительной музыки. Но информация о готовящихся общественных слушаниях, которые в январе 2025 года собирается провести администрация Прионежского района, не оставляет сомнений, что это временное затишье перед очередным наступлением туристического бизнеса. Судя по тому, как складывается ситуация, власть намерена легализовать сомнительные туристические объекты.

Дело в том, что по Генплану Шуйского сельского поселения территория ЖМ Ринда относится к землям сельхозназначения (СХ-3) с видом разрешенного использования «ведение садоводства». Здесь можно заниматься садоводством и возводить дома высотой не более трех этажей.

Как сказано в заключении карельского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору, «в перечне основных и условно разрешенных видов использования для зоны СХ-3 отсутствует такой вид разрешенного использования как туристическая деятельность (в том числе сопутствующие виды деятельности).

Другими словами, по закону в ЖМ Ринда вообще не должно находиться ни отелей, ни баз отдыха, ни других объектов туристической инфраструктуры. Проводя проверку на земельных участках, где расположен отель «Talo Rinda», в госкомитете пришли к выводу, что объекты капитального строительства имеют признаки самовольной постройки. В администрацию Прионежского района было направленно уведомление о выявлении самовольных строений «для принятия мер в соответствии с полномочиями».

Управление Росреестра по РК, обследуя территорию парк-отеля, тоже выявило нарушения земельного законодательства. Был выявлен факт нецелевого использования земли в коммерческих целях. Управление вынесло предписание устранить нарушения до 22 июля 2025 года. Правда, подобные предписания в Карелии часто не исполняются годами. В адрес Шуйского сельского поселения направлены уведомления о выявлении самовольных построек.

Самое парадоксальное в этой истории то, что отель «Talo Rinda» появился там, где его не должно быть и в помине, при финансовой поддержке карельского министерства экономического развития. Министерство предоставило ООО «Анима» из республиканского бюджета субсидию в рамках государственной поддержке развития инфраструктуры туризма.

«На момент предоставления субсидии ООО «Анима» соответствовало всем требованиям конкурсного отбора»,

- утверждает заместитель министра экономического развития Анна Борчикова.

Одновременно она вынуждена признать, что на территории отеля «Talo Rinda» выявлены самовольные постройки. Но как можно было выделять субсидию на развитие туристического объекта, если на земельном участке, где он расположен, невозможно возведение туристической инфраструктуры? Это что — глупость, непрофессионализм чиновников, раздающих деньги под сомнительные объекты, или что-то другое? Фраза в ответе Борчиковой, мол, на момент выделения субсидии все соответствовало требованиям, звучит по меньшей мере смешно. С тех пор ничего не изменилось. На территории ЖМ Ринда как нельзя было строить отели, так нельзя их возводить и теперь.

Борчиковой вторит другой заместитель министра Александр Ломако, который утверждает, что «ООО «Анима» предоставило «отчетность о достижении значений результата по полученной субсидии». Интересно, какова была цель субсидии? Если отравить существование жителей поселка, то она безусловно достигнута. Как бы витиевато ни оправдывались чиновники, но факт остается фактом: из бюджета Карелии профинансировали создание сомнительного туристического объекта с признаками незаконной самовольной постройки.

Карельские чиновники в последнее время не раз попадали впросак, выделяя финансовую поддержку на развитие туризма. Чего стоит скандал в Шелтозере, где на развитие туризма выделили сразу две субсидии для застройки берега Онежского озера, который местным жителям удалось отстоять. Во всяком случае пока.

Моя поездка в ЖМ Ринда подтвердила худшие опасения граждан, которые сомневаются, что с хозяевами парк-отеля «Talo Rinda» можно найти компромисс.

Погода была на редкость удачная для фотографирования. В поселок вела узкая дорога, которую гражданам приходится чистить за свой счет, так как официально этой дороги не существует, и она не обслуживается местной властью. Разъехаться двум машинам проблематично. Кому-то приходится прижиматься к обочине, чтобы пропустить встречный автомобиль.

В солнечный морозный день поселок выглядел очень живописно. В первый после новогодних праздников будний день в ЖМ Ринда стояла удивительная тишина.

На подходе к парк-отелю «Talo Rinda» я наткнулась на горы строительного мусора, аккуратно припорошенного свежим снегом.

Огромный белый шатер, который, судя по ответу Ломако, представитель отеля обещал демонтировать в максимально короткие сроки, стоял на месте.

Гирлянды украшали территорию у ресторана и бани, возле которой находился бассейн. Пока я делала снимки, вышла женщина, утверждавшая, что она сестра хозяина. Я сообщила, что я журналист, но дальше диалог перешел на повышенные тона. Женщина категорически запретила делать фотографии и неожиданно закрыла ладонью фотообъектив редакционного фотоаппарата. Я такой наглости не ожидала. Фотографы меня поймут: касаться руками объектива нельзя, если вы, конечно, бережете технику. Моя собеседница сказала, что сейчас вызовет полицию. Я смиренно согласилась подождать представителей правоохранительных органов. Но полицию вызывать женщина не стала, а просто выгнала меня с территории этого гостеприимного отеля.

Недалеко расположена база отдыха «Липовый рай». Из соседнего дома вышел взволнованный мужчина с вопросом, почему я фотографирую домики. Я объяснила, что нахожусь по просьбе жителей поселка, недовольных деятельностью местных отелей. Мужчина стал меня уверять, что передо мной не гостевые домики, а дачные. Хотя в интернете нетрудно найти отзывы туристов об отдыхе в отеле «Липовый рай», фотографии которого в точности совпадают со сделанными мною.

Рядом за высоким забором началось строительство еще одного будущего места отдыха.

На территории парк-отеля «Мох» горел костер. Видимо, там продолжаются строительные работы.

Владельцы туристических объектов по-прежнему продолжают развивать свою коммерческую деятельность и, как говорилось в советские времена, «чувствуют уверенность в завтрашнем дне».

И небезосновательно. Администрация Прионежского района объявила о проведении в январе 2025 года публичных слушаний с целью изменить вид разрешенного использования ряда земельных участков в ЖМ Ринда на условно разрешенный «обеспечение дорожного отдыха». Обычно подобный вид использования земельных участков предоставляется вдоль автомобильных трасс для строительства мотелей, магазинов, заправочных станций.

Первые такие слушания пройдут 15 января. Речь на них пойдет о земельных участках, на которых расположены отели «Talo Rinda» и «Липовый рай». Конечно, сама эта идея звучит по меньшей мере абсурдно. Жители ЖМ Ринда уже направили Главе администрации Прионежского района Григорию Шемету свои замечания, отметив, что «подъездного пути к жилому массиву Ринда официально не существует, но есть уже желающие обеспечить дорожный отдых».

Очевидно, что подобное мероприятие имеет целью единственную задачу — любым путем, пусть очень «криво», с точки зрения действующего законодательства, узаконить существование отелей, которых в принципе в ЖМ Ринда быть не должно.

Мы обязательно расскажем о том, как пройдут общественные слушания, и какое решение примет местная власть по их результатам. Лично у меня складывается ощущение, что в последнее время власть в Карелии совсем перестала сверять свои действия с существующими законами. Это же нужно ухитриться выделить бюджетные деньги на развитие сомнительной туристической инфраструктуры, а затем, вопреки возмущению жителей, попытаться легализовать, как зафиксировано в официальных ответах министерств и ведомств, «незаконные постройки». Не удивительно, что в республике, где власть игнорирует интересы и права граждан, так часто возникают «точки кипения».