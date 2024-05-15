Противостояние в Шелтозере вылилось в иск против жительницы села

Текст, фото: Антонина Кябелева

15 мая в Арбитражном суде Карелии прошло предварительное судебное заседание, связанное со скандалом, разворачивающимся в старинном вепсском селе Шелтозере. Вячеслав Горбачев, который намерен построить турбазу на берегу Онежского озера, подал в Арбитражный суд Карелии иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а в качестве ответчицы привлек жительницу села Екатерину Раевскую. В суде о рассказал, что побудило его на этот шаг.

Многие местные жители обеспокоены планами предпринимателя Вячеслава Горбачева и его сыновей по строительству на берегу Онежского озера базы отдыха. Граждане переживают, что будет уничтожен сосновый бор, возникнут сложности с проходом к берегу озера, а возведение модульных домиков и бань изуродует традиционное место отдыха шелтозерцев.

У Горбачева в собственности находится земельный участок площадью 6,2 гектара, который он сдал в аренду сыновьям Артему и Александру. Сыновья разработали инвестиционные проекты и получили государственную поддержку.

На два проекта, которые будут реализованы на одном земельном участке, из бюджета Карелии, как указано в исковом заявлении, выделяется 100 миллионов рублей.

Шелтозерцы о строительстве базы отдыха узнали случайно. Проект вызвал сопротивление местных жителей. Тем более, что раньше гражданам удавалось отстоять живописный берег Онежского озера с длинной песчаной косой, который не раз привлекал внимание бизнеса.

Одной из самых активных защитников традиционного места отдыха сельчан стала Екатерина Раевская, воспитывающая пятерых детей. Она, пытаясь выяснить законность планов строительства базы и предполагаемой вырубки деревьев, обращалась в самые различные органы власти и делилась полученной информацией с односельчанами, в том числе и в социальных сетях. Именно ей пришлось столкнуться с серьезным давлением со стороны тех, кто заинтересован в реализации туристического проекта в Шелтозере.

В суде Горбачев сообщил, что из пяти поддержанных государством инвестиционных туристических проектов три достались его семье:

«От Карелии получили поддержку всего пять проектов. Три из них — это наши: Артем, Александр и мой проект. Мой проект осуществляется в другом месте».

Согласитесь, выглядит подозрительно, когда в рамках региона три из пяти проектов в области туризма, получивших государственную поддержку, реализуются близкими родственниками. Но сейчас речь не об этом.

Вячеслав Горбачев считает, что в Шелтозере в отношении него «идет травля», которая мешает начать строительство турбазы. Он отметил, что проекты, получившие господдержку, должны быть завершены в конце 2024 года. Истец рассказал, что модульные дома уже заказаны, но участок пока не готов.

«Надо привести участок, чтобы он там был ровный, чтобы там можно было разместить дома»,

- заметил истец.

Насколько серьезно участок планируется «зачистить» от деревьев, Горбачев не пояснил. Шелтозерцы опасаются сплошной рубки.

Вячеслав Горбачев уверен, что реализация туристического проекта на берегу Онежского озера — это благо для шелтозерцев.

«По идее, местным жителям надо радоваться, но выставляется это все в негативном свете»,

- заметил он.

Видимо, шелтозерцы не в состоянии понять своего счастья, которое придет в вепсское село вместе с туристами, привлеченными модульными домиками семьи Горбачева.

Истец заметил, что глава Шелтозерского вепсского сельского поселения Ирина Сафонова вынуждена была провести с Раевской разъяснительную беседу, но «ответчица не успокоилась» и «продолжила деструктивную, лживую, противоправную агитацию».

Депутат Петросовета Ольга Тужикова, представляющая в суде интересы Раевской, настаивает, что сведения, которые были изложены ответчицей в социальной сети являются достоверными. По ее мнению, существует принципиальная разница между точными цитатами из опубликованных постов Екатерины Раевской и их интерпретацией, предложенной истцом.

Она привела пример. Горбачев утверждает, что Раевская распространила недостоверную информацию об имеющихся на его участке археологических памятниках регионального и федерального значения. А вот прямая цитата: «…Также в тех краях есть археологические памятники федерального и регионального значения...». Действительно, с земельным участком Горбачева граничит достопримечательность регионального значения «Шелтозерский берег». Но вряд ли Вячеслав Горбачев всерьез считает своей собственностью все, что попадает в понятие «края». Впрочем, подробная оценка цитат и их интерпретации со стороны истца - дело будущего судебного заседания.

Ольга Тужикова считает, что негативную реакцию местных жителей вызвала деятельность Горбачева, которая «не была законной». Она рассказала, что на его участке находится лесозаготовительная техника, и есть свидетели, которым Горбачев рассказывал о своих планах по сплошной вырубке соснового бора.

Следующее судебное заседание намечено на 29 мая. Тогда планируется допросить свидетелей и более предметно оценить претензии Горбачева.