Шелтозерцы выступают против застройки берега Онежского озера

Текст, фото: Антонина Кябелева

На протяжении последних двадцати лет шелтозерцы пытаются отстоять красивейший берег Онежского озера. О том, что над сосновым бором — одним из самых любимых мест отдыха жителей вепсского села - вновь нависла угроза уничтожения, люди узнали, как обычно, совершенно случайно.

По селу пронесся слух, что сосновый бор планируется вырубить, а на его месте построить базу отдыха. Сельские активисты стали проверять информацию и с ужасом поняли, что они скоро могут лишиться самого живописного уголка Шелтозера.

Граждане обратились за помощью к депутату ЗС РК Эмилии Слабуновой, которая недавно побывала в вепсском селе. Журналисту нашего издания тоже удалось своими глазами увидеть место запланированной стройки и узнать у шелтозерцев, почему они категорически против появления нового туристического объекта.

Берег Онежского озера в Шелтозере с длинной песчаной косой уже давно стал объектом посягательств со стороны бизнеса. Первый скандал разгорелся в 2005 году, когда шелтозерцы случайно узнали, что московской фирме «Фиш-Ко» решили отдать в аренду под строительство турбазы и причальных сооружений 10 гектаров прибрежной территории. Тогда шелтозерцам удалось «отбиться».

Договор аренды был расторгнут из-за неуплаты арендной платы. Но сформированный земельный участок площадью 6,2 гектара с кадастровым номером 10:22:0020104:110 никуда не исчез. Ближайшая к Онежскому озеру граница земельного участка расположена в 100 метрах от уреза воды, то есть часть участка находится в водоохранной зоне.

В 2012 году в Шелтозере прошли публичные слушания по вопросу возможного предоставления земли на берегу озера под строительство турбазы. За был отдан 1 голос, против — 83. К тому же на данной территории были обнаружены четыре объекта археологического наследия.

Только недавно шелтозерцы узнали, что еще в 2012 году земельный участок с кадастровым номером 10:22:0020104:110 был продан с аукциона с целевым назначением — для строительства и эксплуатации базы отдыха.

«Об этом большинство шелтозерцев не знали. До сих пор люди удивляются, когда слышат, что участок на берегу давно продан»,

- рассказали жители вепсского села.

До недавних пор от активных действий владельца земли Вячеслава Горбачева останавливало то, что участок был включен в зону традиционного природопользования на территории выявленных исторических поселений. Это обстоятельство было главным тормозом для строительства здесь туристического объекта. Но в конце 2020 года Горбачеву удалось оспорить в Верховном суде Карелии решение шелтозерских депутатов, утвердивших Генплан и Правила землепользования и застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения в части включения его участка в зону традиционного природопользования. Последний барьер для создания туристической базы был, таким образом, ликвидирован.

«В феврале этого года я случайно заглянула в наши социальные сети и увидела, что набирают бригаду для строительства базы отдыха. Я попыталась узнать, где эта база будет расположена. Постепенно стало ясно, что строительство запланировано на самом нашем популярном месте отдыха, где мы в сезон собираем грибы и ягоды, а зимой катаемся на лыжах»,

- рассказала жительница Шелтозера Екатерина, мама пятерых детей.

Постепенно сформировалась инициативная группа, которая стала выяснять, что же происходит. Были направлены обращения в министерство культуры, министерство экономического развития, министерство природных ресурсов, министерство национальной политики, управление по охране объектов культурного наследия. Удалось выяснить, что земельный участок с кадастровым номером 10:22:0020104:110 частично расположен на землях лесного фонда. После этого «открытия» в министерстве природных ресурсов попытались оперативно исключить участок из государственного лесного реестра.

В управлении по охране объектов культурного наследия сообщили, что принадлежащий Горбачеву участок находится за пределами местечка «Шелтозерский берег», где находятся археологические объекты.

Опасения шелтозерцев подтвердили в министерстве экономического развития. Там сообщили, что Карелия получила средства из федерального бюджета на поддержку пяти инвестиционных проектов «по созданию модульных некапитальных средств размещения», в том числе и в Шелтозере.

Жители села рассказали, что проекта не видели, но предположительно речь идет о строительстве на берегу озера шестидесяти домиков и кафе. Анатолий Хворов вспомнил, что в свое время он предлагал провести местный референдум по поводу использования прибрежной зоны, но реализовать эту идею так и не удалось.

Вместе с шелтозерцами я прошла по их любимым местам отдыха. Люди подчеркивают, что речь не идет о том, что строительство турбазы перекроет им дорогу к озеру. Они опасаются, что будет обезображен природный ландшафт и их любимое место отдыха изменится до неузнаваемости.

Сельчане переживают, что будет полностью вырублен сосновый бор, который находится на земельном участке, принадлежащем Горбачеву. Непонятно, что будет с канализационными стоками, ведь часть участка, на котором хотят построить несколько десятков домиков, находится в водоохранной зоне. Возникновение туристического объекта, волнуются сельчане, может негативно повлиять на качество воды в озере, которое и так испытывает негативное воздействие от находящегося неподалеку камнеобрабатывающего цеха.

«Нас пытаются убедить, что никто никому мешать не будет, мол, купайтесь, загорайте. Но это пока не построено ничего. А когда построят, тогда уже ничего не сделать будет. Появятся и заборы, и собаки»,

- заметил Станислав Александрович.

Шелтозерцы узнали, что собственник хотел бы построить пирс, который, уверены граждане, полностью изменит внешний вид удивительно красивой песчаной косы.

«Вместо пляжа будет помойка»,

- возмущались сельчане.

Естественно, люди волнуются и о собственной безопасности.

К берегу ведет лесная дорога, по которой уверенно шли женщины, занимающиеся скандинавской ходьбой. Граждане рассказали, что эту дорогу при строительстве турбазы хотят отсыпать. По их сведениям, она передана в частную собственность, но на ней установлен сервитут. Правда, документов, подтверждающих, что дорогой смогут пользоваться все желающие, граждане не видели.

Идя мимо соснового бора, шелтозерцы показали поляну, где раньше они проводили вепсские праздники. Недавно место проведения праздников перенесли к зданию администрации. Конечно, люди этим недовольны.

Ближе к озеру, уже после таблички, извещающей, что вы попали в водоохранную зону, стали появляться сосны, стволы которых были обозначены ленточками. Возможно, сосновый бор доживает последние дни. Словно в насмешку над попытками граждан сохранить бор, по пути мы натолкнулись на плакат, призывающий беречь лес от пожаров.

Дорога вышла прямо к озеру. Издалека появился окаймленный соснами просвет, откуда открывался захватывающий вид на застывший водоем. На берегу из-под снега уже пробивался узкой полоской песок, словно сообщающий о неизбежном приближении лета.

Люди шли вдоль озера, с ностальгией вспоминая, как в детстве ходили сюда в походы. Больше всего, говорили шелтозерцы, им жаль соснового бора.

Жителей вепсского села в их желании спокойно насладиться отдыхом на берегу озера «зажимают» со всех сторон. Помимо перспективы строительства турбазы, шелтозерцы вынуждены мириться с существованием цеха камнеобработки, который расположился на берегу реки Шелтозерка недалеко от озера. Производство представляет собой отвратительное зрелище грязи, луж, каменных отходов, сваленных прямо на берегу реки, строительного мусора, разбросанных труб и остатков деревянных конструкций.

Грязно-желтоватый цвет воды в реке лишь подчеркивал ее экологическое неблагополучие.

«Этим летом в устье реки было уже очень опасно купаться. Какая-то пленка образовалась, и был неприятный запах. Она уже загрязнена»,

- рассказала одна женщин.

Шелтозерцы вспомнили, что берега Шелтозерки соединял мостик, но потом его разрушили. По мнению людей, чтобы они пореже сюда ходили.

Мимо камнеобрабатывающего производства идет дорога к озеру, по которой многие жители села привыкли ходить на пляж. В этом году им сообщили, что проход по этой дороге закроют, так сказать, в целях безопасности.

Старинное вепсское село сегодня словно в осаде. Шелтозерцы, которые на протяжении двух десятилетий смогли сохранить удивительную красоту родного берега, переживают, что уникальная атмосфера гармонии воды, сосен и песка будет навсегда разрушена.

«Создается стойкое ощущение, что нашими — жителей села Шелтозеро, в том числе и вепсов — интересами и правами пренебрегают в угоду чьим-то частным интересам», - сказано в обращении шелтозерцев к депутату ЗС РК Слабуновой. И к этому вряд ли можно что-то добавить.