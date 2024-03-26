Петрозаводчан просят не паниковать из-за пожарных в «Леруа Мерлен»

Поздним вечером 27 марта гипермаркет «Леруа Мерлен» в Петрозаводске наводнят пожарные и спецтехника. Горожан просят сохранять спокойствие, это - тренировочные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС Карелии.

- Просьба не поддаваться панике, мероприятие плановое!

– заявили спасатели.

Учения в гипермаркете на Лесном проспекте начнутся в 22:00 в среду и завершатся в 24:00 того же дня. В них примет участие личный состав Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона. // фото: МЧС Карелии