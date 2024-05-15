Карельских педагогов приглашают к отбору на шоу «Классная тема!»

Стартовал отбор на третий сезон телевизионного шоу «Классная тема!». Принять участие в нем могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны.

Учителя из Карелии поделились впечатлениями от участия в прошлых сезонах. Во втором сезоне выпуск на тему «Закон сохранения импульса» представил учитель физики и математики из костомукшской гимназии Алексей Боккин. Отметим, что с ним педагог дошел до полуфинала.

Во время урока Алексей рассказал о том, какой физический закон управляет космической ракетой, и о том, что нужно делать, если хочется всегда выигрывать в боулинге и теннисе.

Это был интересный опыт, впечатлений очень много. Я понял, как сложно дается хлеб профессиональным актерам. Я до сих пор не могу забыть те ощущения и эмоции, которые испытывал при участии в мероприятии. Спасибо большое организаторам,

– поделился Алексей мнением о съемках.

Отбор участников на третий сезон шоу пройдет в несколько этапов: анкетирование, тестирование по выбранному предмету, видеовизитка. Пройти все этапы необходимо до 17 июня (23.59 мск) по ссылке. Как и в прошлых сезонах, победителем проекта станет специалист, который сможет увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главный приз – авторское образовательное шоу на федеральном канале.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в прошлом году педагогические специальности заняли второе место по популярности среди абитуриентов. В этом есть заслуга и телепроектов, которые доказывают зрителям, что школьные предметы интересны не только детям, но и взрослым.

Наши учителя – настоящие профессионалы своего дела, которые становятся популярными в медиапространстве. Мы приглашаем педагогов принять участие в телевизионном проекте «Классная тема!», поделиться своими знаниями и идеями со всей страной, продемонстрировать свои наработки и навыки публичного выступления,

– отметил министр.

Напомним, телешоу «Классная тема!» создается по поручению Президента РФ Владимира Путина телеканалом «Россия 1» и Минпросвещения России при информационной поддержке компании VK. Проект посвящен современным учителям и призван показать стране самых ярких, современных педагогов, а также поднять престиж профессии учителя.

//Фото: ВГТРК