Дубовую аллею высадили в парке Победы в Петрозаводске

Дубовая аллея появилась в парке Победы в Петрозаводске. Деревья посадили школьники, горожане, сотрудники природоохранных организаций и представители научной общественности, сообщили в пресс-службе мэрии.

В числе саженцев есть «внуки» деревьев, которые посадили в свое время Петр I, Иоанн Кронштадтский и Иван Тургенев.

Десять молодых дубков привезли из питомника семьи Ганнибалов из Нового Петергофа. // фото: администрация Петрозаводска