15 мая 2024, 16:20
Дубовую аллею высадили в парке Победы в Петрозаводске
Онежскую набережную украсили «внуки» посаженных Петром I деревьев
Дубовая аллея появилась в парке Победы в Петрозаводске. Деревья посадили школьники, горожане, сотрудники природоохранных организаций и представители научной общественности, сообщили в пресс-службе мэрии.
В числе саженцев есть «внуки» деревьев, которые посадили в свое время Петр I, Иоанн Кронштадтский и Иван Тургенев.
Десять молодых дубков привезли из питомника семьи Ганнибалов из Нового Петергофа. // фото: администрация Петрозаводска