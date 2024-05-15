15 мая 2024, 16:20
Общество

Дубовую аллею высадили в парке Победы в Петрозаводске

Онежскую набережную украсили «внуки» посаженных Петром I деревьев

Дубовая аллея появилась в парке Победы в Петрозаводске. Деревья посадили школьники, горожане, сотрудники природоохранных организаций и представители научной общественности, сообщили в пресс-службе мэрии.

В числе саженцев есть «внуки» деревьев, которые посадили в свое время Петр I, Иоанн Кронштадтский и Иван Тургенев.

Десять молодых дубков привезли из питомника семьи Ганнибалов из Нового Петергофа. // фото: администрация Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
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