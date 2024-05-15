15 мая 2024, 15:35
Цветы начали высаживать на улицах Петрозаводска
Подрядчик сажает цветы на общественных территориях карельской столицы
В Петрозаводске началась высадка цветов на общественных территориях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
По данным администрации карельской столицы, подрядчик сажает цветы на бульварах Победы и Студенческом, в скверах Вечный огонь и Кукольного театра, а также возле галереи городов-побратимов Петрозаводска.
Помимо этого, продолжается обычная уборка города. С улиц убирают мусор, вывозят прошлогоднюю листву. // Фото мэрии Петрозаводска