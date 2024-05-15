Цветы начали высаживать на улицах Петрозаводска

В Петрозаводске началась высадка цветов на общественных территориях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным администрации карельской столицы, подрядчик сажает цветы на бульварах Победы и Студенческом, в скверах Вечный огонь и Кукольного театра, а также возле галереи городов-побратимов Петрозаводска.

Помимо этого, продолжается обычная уборка города. С улиц убирают мусор, вывозят прошлогоднюю листву. // Фото мэрии Петрозаводска