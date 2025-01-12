Колыхматова заявила о десятках замечаний к подрядчику после снегопада

Очередной снегопад проверил на прочность дорожные службы. Судя по всему, проверку подрядчик не прошел. Петрозаводчане жаловались на плохо убранные дороги, тротуары, снежные горы у пешеходных переходов. Как пишут горожане в соцсети, снег практически не вывозят, а сгребают с дорог отвалами: «Не проехать, не пройти». Свою оценку работе кондопожского ДРСУ дали и чиновники мэрии.

По словам сити-менеджера Инны Колыхматовой, специалисты управления дорожного хозяйства выявили несколько десятков замечаний. Среди них - некоторые улицы оказались не почищены, проезжая часть заужена, некачественно убраны остановки и тротуары. Так, по всему городу.

Все нарекания передали подрядчику. Дорожники должны будут все устранить. В качестве оправданий прозвучало то, что на некоторых улицах уборке мешали припаркованные машины.

Что касается нареканий на плохо убранные дворы, то Колыхматова отправила всех жаловаться в ТСЖ и УК, если реакции нет – то в жилищный надзор. // фото vk.com/innakolykhmatova