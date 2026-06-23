Ладожское озеро предложили отдать под контроль ИИ и беспилотников

Современные технологии хотят поставить на защиту озера от стоков, рубок и свалок

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Ладожское озеро предложили взять под цифровое наблюдение. Такую инициативу обсуждают в Ленинградской области. Беспилотники могут задействовать для поиска стихийных свалок, обследования труднодоступных участков берега и воды, выявления сбросов загрязняющих веществ и других нарушений.

О возможности создания цифровой системы мониторинга Ладоги с использованием воздушных и подводных беспилотников рассказали в телеграм-канале «Чистая Ленобласть». Технологические новинки уже успешно используют для поиска пожаров, незаконных рубок и свалок.

В проект также предлагают внедрить систему ИИ-мониторинга для оперативного выявления экологических нарушений и верификации данных.