04 мая 2026, 19:26
Общество

9 мая шествие «Бессмертный полк» пройдёт в Петрозаводске и Костомукше

Куратор Костомукшского округа и заместитель Председателя Правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник рассказала о порядке проведения мероприятий
Лариса Подсадник
Фото: пресс-служба Правительства Карелии

Портреты ветеранов Великой Отечественной войны в организованных колоннах пронесут жители двух городов – Петрозаводска и Костомукши.

Как отметила Лариса Подсадник, в прошлом году в столице Карелии в шествии приняли участие рекордные 55 тысяч человек:  

Прошлый год показал, что людям это мероприятие очень важно, они принимают в нём участие по зову сердца, многие приходят семьями, коллективами, поэтому Глава республики Артур Парфенчиков принял решение провести акцию «Бессмертный полк» при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности участников.

В Петрозаводске колонна традиционно начнёт собираться на площади Ленина. Сбор начнётся в 13 часов, шествие стартует в 14 часов  и завершится на площади Кирова. Во главе колонны будет нести георгиевскую ленту длиной   — в честь 81‑й годовщины Победы.

Костомукша тоже готовится к празднику.  Сбор участников назначен на 12 часов на улице Ленина,  колонна пройдёт до улицы Мира и завершит движение на улице Героев.

Все районы и округа Карелии также присоединятся к акции в других форматах, включая онлайн. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте или через мини‑приложения движения "Бессмертный полк России" ВКонтакте, Одноклассники, МАХ.

Оформить фотографию для социальных сетей и сделать открытку можно по ссылке.

 

