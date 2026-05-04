9 мая шествие «Бессмертный полк» пройдёт в Петрозаводске и Костомукше

Портреты ветеранов Великой Отечественной войны в организованных колоннах пронесут жители двух городов – Петрозаводска и Костомукши.

Как отметила Лариса Подсадник, в прошлом году в столице Карелии в шествии приняли участие рекордные 55 тысяч человек:

Прошлый год показал, что людям это мероприятие очень важно, они принимают в нём участие по зову сердца, многие приходят семьями, коллективами, поэтому Глава республики Артур Парфенчиков принял решение провести акцию «Бессмертный полк» при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности участников.

В Петрозаводске колонна традиционно начнёт собираться на площади Ленина. Сбор начнётся в 13 часов, шествие стартует в 14 часов и завершится на площади Кирова. Во главе колонны будет нести георгиевскую ленту длиной — в честь 81‑й годовщины Победы.

Костомукша тоже готовится к празднику. Сбор участников назначен на 12 часов на улице Ленина, колонна пройдёт до улицы Мира и завершит движение на улице Героев.

Все районы и округа Карелии также присоединятся к акции в других форматах, включая онлайн. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте или через мини‑приложения движения "Бессмертный полк России" ВКонтакте, Одноклассники, МАХ.

Оформить фотографию для социальных сетей и сделать открытку можно по ссылке.