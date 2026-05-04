Мировая история: в Петрозаводске открыли памятник Зорге и Максимовой

В Петрозаводске, в сквере на улице Анохина открыли памятник разведчику Рихарду Зорге и его супруге Кате Максимовой - потомственной петрозаводчанке. Зорге и Максимова познакомились в Москве и поженились в 1933 году. По некоторым сведениям, в том же году они вместе приезжали в Петрозаводск. Их судьбу и историю любви рассказал в своей книге журналист Юрий Шлейкин.

Работа над памятным знаком началась ещё в 2020 году, когда школьник Никита Шмелёв предложил в администрации города создать такое памятное место. Инициативу семьи Шмелевых поддержали в мэрии в 2022 году. Затем велась работа над эскизом. Автор памятника - Владимир Ваян. Заканчивал скульптуру, установленную в сквере, Александр Ким.

Владимир Ваян не дожил до дня установки этого памятного знака. На открытии была его супруга.

Памятный знак установили на средства активистов и спонсоров, среди которых и Анна Белозерова. Её сын Иван Белозёров погиб в зоне спецоперации, и часть полученных средств она вложила в этот проект. Именно поэтому на открытии сквера студент-волонтёр держал портрет участника Бессмертного полка СВО.

И песня «Журавли», звучавшая в сквере в торжественный день для карельской столицы, посвящалась всем солдатам, не пришедшим с войны.