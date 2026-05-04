Неизвестный предмет взорвался в руках у ребенка в российском регионе

В Крыму 12-летний мальчик поднял на улице неизвестный предмет и серьезно пострадал. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, инцидент случился 3 мая в Советском районе республики. Школьник гулял по заброшенному зданию с другом. В какой-то момент он поднял с пола некий предмет, который сдетонировал в руках у ребенка. Мальчик был госпитализирован.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль перевернулся утром на федеральной трассе в Карелии.