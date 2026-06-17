Люди могут покалечиться на мосту в карельском городе

Пешеходы в Сегеже каждый день рискуют переломать ноги, а водители – разбить машину

Фото: активисты Сегежи

Мост в Сегеже на улице Гористой через озеро Выгозеро – травмоопасная переправа. Тротуаров практически нет. Ямы на асфальтовом покрытии такого размера, что туда может провалиться полмашины. Жители города бумажников обратились с «криком души» в редакцию сайта «Петрозаводск говорит».

«Хотим рассказать вам о плачевном состоянии моста в городе Сегежа на улице Гористой через озеро Выгозеро. Мы уже привыкли, что в Сегеже много проблем. Но есть вещи, которые терпеть нельзя»,

- написали в нашу редакцию сегежане.

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Ходить и ездить по этому мосту страшно. Каждый переход сопровождается реальным риском провалиться, упасть или получить тяжелую травму. И по этому «аттракциону» ежедневно идут мамы, толкающие коляски, маленькие дети, бабушки с тяжелыми сумками…

Люди обращались в администрацию Сегежского округа. Обращались не раз. Конкретных результатов это не принесло. Проблему проигнорировали — и профильные ведомства, и городская власть.

«Нам не дали ни сроков ремонта, ни даже внятного ответа о планах по приведению моста в безопасное состояние. Как всегда, ответ один, что денег нет»,

- сообщили жители Сегежи.

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Наша редакция также пыталась получить хоть какой-то комментарий от сегежской администрации. Мы дозвонились в приемную главы округа Рашида Бескембирова. Секретарь сказала, что он на месте, но, услышав, по какому вопросу звоним, соединять не стала. «С вами пообщается первый заместитель главы», - сказал приятный женский голос. Минут пять тишины в трубке, а в глубине кабинетов в это время, видимо, шли ожесточенные споры – кого бросить под обстрел журналиста. Первый заместитель, как и сам глава, не захотел ложиться на амбразуру. Пусть жители Сегежи продолжают ходить по дырявому мосту. А что, они уже привыкли, наловчились…

«Вопрос в работе. Но без комментариев»,

- сообщила нам секретарь Рашида Аблаевича Бескембирова.

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Без комментариев и, что значительно хуже, без решения остаются многие проблемы в Сегеже. Значительная часть жилого фонда построена в 1960–1980-е годы и требует капитального ремонта. Больше 12% домов официально признаны аварийными, и программа переселения работает медленно. Нередки и вопиющие истории: когда в полностью отключённом аварийном доме жильцам продолжали приходить счета за услуги, которые фактически не оказывались.

Качество дорожного покрытия в Сегеже ниже плинтуса: асфальт даже после ремонта служит недолго, после дождей и паводков дороги размывает. С общественным транспортом большие сложности: в отдельные периоды на весь город оставался один автобус на два маршрута, а его расписание вынуждало людей подстраивать под него свой график. В итоге сегежане опаздывали на работу, в школу или к врачу.

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Проблем в ЖКХ не счесть: плохо работает ливневая канализация, засоры в коллекторах. Отдельная больная тема — квитанции от управляющих компаний: люди получают счета за несколько месяцев сразу, при этом часто сами выполняют часть работ по дому.

В медицинских учреждениях Сегежи ощущается нехватка узких специалистов, особенно в детской поликлинике. В некоторых детских садах и школах давно не было капитального ремонта. Экономика города проседает, особенно после того, как бумажная промышленность стала терять конкурентоспособность. Люди уезжают, в первую очередь молодёжь, население Сегежи уменьшается и стареет.

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Получается, что те, кто из Сегежи не уехали, вынуждены ходить вот по такому страшному мосту. Кстати, именно по нему нужно проехать (или пройти), чтобы попасть на городское кладбище. Администрация округа отмалчивается. Обычно говорят: счастье любит тишину… А о проблемах, на наш взгляд, нужно кричать! Особенно если денег в муниципалитете не хватает – логично в этом случае рассказать о нерешенном вопросе СМИ, поставить его на региональный уровень, повзаимодействовать с республиканскими министерствами, вместе поискать выход из ситуации… Но у администрации Сегежского округа какая-то своя логика. Без комментариев.